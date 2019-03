Rentenstreit muss endlich ein Ende haben

Osnabrück. Ungeachtet des klaren Neins der CDU zu seinem Plan für eine Grundrente zeigt sich Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kämpferisch. „Ich werde die Grundrente durchsetzen", verspricht Heil. Und was wird aus der Bedürftigkeitsprüfung? Da muss die Koalition endlich einen Kompromiss finden. Ein Kommentar.

So langsam nervt es: Hubertus Heil ist bereits der dritte Bundesarbeitsminister in Folge, der sich müht, kleine Renten aufzubessern. Die Lebensleistung verdiene Respekt - so oder ähnlich haben vor Heil auch schon seine Amtsvorgängerinnen Ursula von der Leyen und Andrea Nahles argumentiert. Durchsetzen konnten sie sich nicht. Und auch aktuell ist immer noch keine Einigung in Sachen Grundrente in Sicht. Das kann, das darf nicht so weitergehen.

Eine Einigung ist überfällig, zumal es nicht darum geht, Almosen zu verteilen. Vielmehr sollen Menschen besser gestellt werden, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und/oder Angehörige gepflegt haben. Diese Bürger haben mehr verdient als die Grundsicherung, die auch bekommt, wer keinerlei Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt hat.

Beide Koalitionspartner müssen sich nun bewegen – die Union ebenso wie die SPD, die im Koalitionsvertrag einer Bedürftigkeitsprüfung zugestimmt hat, davon jetzt aber nichts mehr wissen will.

Ein Ausweg könnte der Vorschlag des CDU-Arbeitnehmerflügels sein, nur laufende Einkommen, nicht aber Vermögen zu prüfen. Es wäre quasi eine Bedürfigkeitsprüfung light.

Im Übrigen bleibt allen Parteien eine große Aufgabe: Deutschland braucht mehr besser bezahlte Jobs, damit es deutlich weniger Armutsrenten gibt.