Zum Weltfrauentag: Ein Gedenktag löst keine Probleme

Osnabrück. Alle Jahre wieder gibt es ihn: den Internationalen Frauentag am 8. März. Und alle Jahre wieder gibt es in seinem Feuerschweif auch ihn: den Streit um Sinn oder Unsinn dieses Gedenktages. Brauchen wir den Frauentag wirklich noch? Ein Kommentar.

Alice Schwarzer, Deutschlands oberste und wohl empörteste Feministin, lehnt ihn ab. „Gönnerhaft“ sei der Frauentag, schimpfte sie bereits 2010 und forderte die Abschaffung des Gedenktages. Schwarzer irrt zwar oft, aber hier liegt die streitbare Emma-Gründerin nicht falsch.

Tatsächlich kommt der Frauentag in Zeiten, in denen zwei von drei Regierungsparteien von Frauen angeführt werden, ausgesprochen muffig daher. Er ruft Szenen ins Gedächtnis, wo es noch lila Latzhosen und brennende BHs brauchte, um eine Selbstverständlichkeit einzufordern: Frauen und Männer haben gleiche Rechte. Heute ist die Gleichstellung längst vollzogen, ein Blick ins Grundgesetz bestätigt das.

Und was ist mit den Frauen, die dennoch an gläserne Decken stoßen, weil Männerbünde Spitzenjobs unter sich aufteilen? Was sollen jene sagen, die sich aufreiben zwischen Job und Kindern, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass Familienarbeit pari-pari aufgeteilt wird? Nicht zu vergessen die Frauen, die zwar gleiche Arbeit tun, nicht aber gleichen Lohn wie ihre männlichen Kollegen bekommen. Oder all die Frauen, die zu Hause Kinder erziehen und Altersarmut riskieren, sollte es zur Scheidung kommen.

Das sind Probleme, die gelöst werden müssen. Braucht es dazu zwingend den Frauentag? Nein. Nötig ist vielmehr eine Politik, die weiblicher denkt und wird. Der 8. März ist dennoch ein guter Anlass, um darauf hinzuweisen.