Berlin. Sie sind die starken Frauen der Großen Koalition: In den Händen von CDU-Chefin "AKK" und der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Nahles liegt das Schicksal von Schwarz-Rot. Am politischen Aschermittwoch liefern sich beide ein Fernduell: AKK tritt im mecklenburgischen Demmin an, Nahles im thüringischen Suhl.

Wer kommt besser an?



Vor ihrem ersten Auftritt beim CDU-Aschermittwoch dürfte Kramp-Karrenbauer die Spottlust ein wenig vergangen sein. Denn wer – wie sie - derbe Witze wagt, riskiert raue Reaktionen. Eine dritte Toilette sei „für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen“, hatte „AKK“ über spezielle Waschräume für intersexuelle Menschen gespottet.

Diese Angriffslust gegen Minderheiten ist neu bei der CDU, die unter Führung von Angela Merkel vor allem eines war: moderat. Die Frage ist jetzt: Rudert AKK nach der heftigen Kritik zurück? Als „Putzfrau Gretel“ im Saarland eine bejubelte Büttenrednerin, musste Kramp-Karrenbauer als CDU-Bundesvorsitzende erkennen, wie schnell im Karneval der Korrekten der Spaß vorbei sein und wie schnell man sich zum Narren machen kann. Lesben und Schwule fordern eine Entschuldigung.

Unter dem Strich ist die Bilanz aber positiv für AKK: Die CDU-Vorsitzende hat ihren Ruf als streitbare Konservative gefestigt, den sie sich unter anderem mit dem Widerstand gegen die Ehe für alle erwarb. Und sie hat das Image der „Klassenbesten“ abgestreift, die immer alles richtig machen und gefallen will.

Nahles lud an Weiberfastnacht wie in jedem Jahr zur Schnapsbar im Heimatort Weiler. Es folgte ein Auftritt bei der Prunksitzung Mainz bleibt Mainz, Rosenmontagszüge mit Tochter Ella, am Dienstagabend stieg sie in der thüringischen Karnevalshochburg Suhl in die Bütt. Endlich mal wieder feiern und lachen.

Mit Polit-Auftritten und Interviews hat sich Nahles zuletzt auffallend zurückgehalten und ihren Coup genossen - das Anfang Februar verabschiedete neue Sozialstaatskonzept der SPD. Die linke Profilschärfung hat die parteiinternen Rebellen weitgehend verstummen lassen. Zaghaft steigende Umfragewerte heben die Stimmung.

Nahles' Beliebtheit im Volk hält sich weiter in Grenzen. Ihre - schon länger zurückliegenden - "Bätschi"- und "In die Fresse"-Auftritte sind haften geblieben, kosten besonders bei Wählerinnen Sympathiepunkte. Verbiegen will sich Nahles aber nicht. Versuche, ihre widerspenstigen Locken zu glätten, hat sie aufgegeben. Ihr Problem: bei weiblichen Polit-Protagonisten werden Natürlichkeit und ein burschikoses Temperament nicht von allen geschätzt.

Wer die Debatte bestimmt

Mit dem Vorstoß zur Überwindung von Hartz IV, der Anhebung des Mindestlohns und der Grundrente für langjährige Beitragszahler hat die SPD einen Nerv getroffen. Die Reform des Sozialstaates ist auch in den Promi-Talkshows zurück auf der Agenda - die Migrationspolitik ist als das alles beherrschende Thema abgelöst.

Monatelang hatte Nahles hinter den Kulissen an den Konzepten gefeilt und die Partei mitgenommen. Dabei hat sich die Vorsitzende selbst wieder ein Stück nach links bewegt, um die SPD erkennbarer zu machen und stärker von der Union abzugrenzen. Kritisch wird es im Mai, wenn der SPD-Gesetzentwurf für eine Grundrente kommt. Der Koalitionspartner will nur Bedürftige belohnen. Ein Einknicken kann sich Nahles nicht leisten.

Die CDU hat auf Betreiben von Kramp-Karrenbauer bei einem Werkstattgespräch im Februar den Groll aufgearbeitet, der bei vielen Mitgliedern im Krisenherbst 2015 wegen der unkontrollierten Zuwanderung hunderttausender Migranten entstanden war. Die Parteivorsitzende will mit einem „Frühwarnsystem" dafür sorgen, dass sich „so etwas“ nicht mehr wiederholt. "Wir sind kein Staat, der sich auf der Nase herumtanzen lässt", hob sie mit Blick auf das Asylrecht hervor.

War es Nervosität? Kramp-Karrenbauer hatte die Unions-Diskussionen mit einem peinlichen Versprecher gestartet. „Ich freue mich insbesondere, dass wir dies nicht nur als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute Abend hier unter uns tun", sagte die CDU-Chefin. Auf Youtube erlangte sie damit Höchstquoten, was sie extrem wurmte.

Rivalen und Verbündete

Mit Kanzlerin Angela Merkel hat Kramp-Karrenbauer eine Verbündete, deren Macht sinkt. Die frühere Saar-Ministerpräsidentin muss zudem dem Eindruck entgegentreten, nur ein Abziehbild ihrer Förderin zu sein. Auch deshalb veranstaltete sie das Werkstattgespräch zur Flüchtlingspolitik. Mit 52 Prozent war AKK im letzten Dezember auf einem CDU-Parteitag zur Nachfolgerin von Merkel auf den Chefposten gewählt worden, 48 Prozent bekam ihr Konkurrent Friedrich Merz. Spaltung drohte: Die 56-Jährige musste schnellstmöglich ihre Kritiker einbinden und machte deshalb mit Paul Ziemiak einen Konservativen zum Generalsekretär der CDU.

Altkanzler Gerhard Schröder und die Ex-Parteichefs Sigmar Gabriel und Martin Schulz hatten wochenlang gegen Nahles gestänkert. Die Schüsse gingen nach hinten los, in Vorstand und Fraktion haben sich die Reihen wieder hinter der Vorsitzenden geschlossen. Schulz und Gabriel sind auch medial wieder auf den hinteren Bänken gelandet und können dort vom Fraktionsvorsitz träumen. Und Juso-Chef und No-Groko-Wortführer Kevin Kühnert hat offenbar sein Pulver verschossen.

Zu Nahles engsten Verbündeten gehört nach wie vor Finanzminister Olaf Scholz, auch wenn der Eindruck entstand, er lasse die Parteichefin ein- ums andere Mal im Regen stehen. Verlassen kann sich die Vorsitzende auch auf die SPD-Kabinettsmitglieder. "Andrea ist eine der verkanntesten Figuren im Politikbetrieb", sagte eine Ministerin. "Sie hat nur die Leute und die Partei im Blick."

Kanzlerschaft oder Sturz

Kramp-Karrenbauer hat an Profil gewonnen, weil sie in entscheidenden Situationen eine klare Sprache findet und beherzt handelt. Als Merz sich als Minister ins Spiel brachte – unterstützt durch Wolfgang Schäuble – beschied sie der Männerriege knapp: „Ich habe bei dem letzten Kabinettsfrühstück noch einmal durchgezählt und festgestellt, dass alle Plätze besetzt sind.“

Damit hatte sie klar gestellt, wer entscheidet – und wer sich ernsthaft Chancen auf die Kanzlerschaft ausrechnen kann: Kramp-Karrenbauer. Von Merz spricht inzwischen keiner mehr in der CDU. Als möglicher Konkurrent für AKK bleibt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich beim Wettbewerb um den CDU-Chefposten achtbar schlug, derzeit aber zurückhält.

Andrea Nahles steht ein hartes Jahr bevor: Bei der Europawahl drohen heftige Verluste, in Bremen könnte die SPD zum ersten Mal seit 70 Jahren das Rathaus verlieren, auch in Sachsen und Thüringen sieht es für die Sozialdemokraten finster aus.

Schlägt sich Nahles' Profilierungskurs nicht in Wählerstimmen nieder, gilt die Parteichefin spätestens im Herbst wieder als angezählt. Und ausgerechnet dann wird die Halbzeitbilanz der Regierung gezogen, wobei die Groko-Gegner wieder maximalen Druck aufbauen dürften, das verhasste Bündnis zu sprengen.

Nur bei einer sichtbar sozialdemokratischen Agenda für die zweite Groko-Halbzeit dürfte sich Nahles die Chance auf die SPD-Kanzlerkandidatur bewahren. Nach derzeitiger Umfragen-Lage wären ihre Erfolgsaussichten auf die Merkel-Nachfolge allerdings gleich null - auch im Duell mit AKK liegt Nahles abgeschlagen hinten. Auf die Frage, wer es denn sonst machen soll, herrscht bei den Genossen allerdings große Ratlosigkeit.

Und wie es zwischen beiden läuft...

Beide sind Polit-Veteraninnen, haben aber erst direkt miteinander zu tun, seitdem AKK die CDU-Parteispitze eroberte. "Das lässt sich alles ganz gut an, sie kommen miteinander klar", sagt eine Nahles-Vertraute. Regelmäßig wird telefoniert und per SMS kommuniziert. Was die Groko-Frontfrauen zusammenschweißt: Beide wollen, dass die Koalition funktioniert und - bis auf weiteres - durchhält. Tatsächlich haben sie die Regierung in ruhigeres Fahrwasser gebracht. Gestritten wird wieder zwischen den Parteien, aber nicht innerhalb des Kabinetts.