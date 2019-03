Brüssel. Die Abschaffung der Zeitumstellung in der Europäischen Union gestaltet sich langwieriger als zunächst gedacht. Am Montag hat der zuständige Verkehrsausschuss des Europaparlaments das Projekt einen kleinen Schritt weiter gebracht.

Im Frühling eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück: Die Zeitumstellung ist hierzulande ein seit Jahrzehnten übliches Ritual. Der zuständige Verkehrsausschuss im Europaparlament in Brüssel stimmte am Montag für die Abschaffung im Jahr 2021. 23 Abgeordnete stimmten dafür, 11 dagegen, Enthaltungen gab es nicht. In den kommenden Wochen soll das Parlamentsplenum abstimmen. Anschließend müssten noch die EU-Staaten zustimmen, bevor die halbjährliche Zeitumstellung abgeschafft werden könnte.

Ein Rückblick: 2018 hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, dass bereits 2019 das halbjährliche Drehen an der Uhr abgeschafft werden solle. Stattdessen solle jeder Staat selbst entscheiden können, ob er dauerhaft Sommer- oder Winterzeit will.

Umfrage bringt klares Ergebnis – ist aber nicht repräsentativ

Eine EU-weite Internet-Umfrage brachte Schwung in die Sache. 4,6 Millionen Antworten gingen bei der EU-Kommission ein. Das war ein absoluter Rekord für diese Art von Befragungen, allerdings immer noch weniger als ein Prozent der EU-Bürger. Drei Millionen Antworten kamen allein aus Deutschland. 84 Prozent der Teilnehmer forderten die Abschaffung der Zeitumstellung.

NOZ-Kommentar: Wie Juncker sich bei der Zeitumstellung verzockt hat



Die Leute wollen das, also machen wir das. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sieht das Umfrageergebnis als klares Signal.

Wie es weiter gehen soll – die Standpunkte



Vorschlag der EU-Kommission: Bis April 2019 sollten sich die Staaten untereinander abstimmen, welche Zeit sie wollen. Die Kommission schlägt vor, am 31. März die letzte Umstellung auf Sommerzeit vorzunehmen. Die Mitgliedstaaten, die dauerhaft zur Winterzeit zurückkehren wollen, sollen am 27. Oktober 2019 letztmalig die Uhren umstellen. Über diesen Zeitplan sollen das Europäische Parlament und der Rat mit den EU-Verkehrsministern noch in diesem Monat abstimmen.

Anzeige Anzeige

EU-Verkehrsminister wollen mehr Zeit: Die für das Politikfeld zuständigen Minister der EU-Staaten wollen sich bis mindestens 2021 Zeit lassen, um eine gemeinsame Position zu finden. Sie lehnen einen "Zeit-Flickenteppich" mit verschiedenen Zeiten in Nachbarstaaten ab. Ab April wollen sie auf Arbeitsebene verhandeln. Das nächste Ministertreffen ist für Juni geplant.

EU-Parlament will zügige Entscheidung: Einige beratende Parlamentsausschüsse – etwa der Gesundheitsausschuss – haben für eine schnellere Abschaffung gestimmt. Am Montag hat der federführende Verkehrsausschuss ein Ende der Zeitumstellung ab 2021 beschlossen. Ende März soll das Plenum darüber abstimmen. Anschließend müssten noch die EU-Staaten zustimmen, damit die Zeitumstellung tatsächlich Geschichte ist.

Zeitumstellung – Pro und Contra

In der Europäischen Union werden seit 1996 am letzten Sonntag im März sowie am letzten Sonntag im Oktober die Uhren jeweils eine Stunde umgestellt. In Deutschland gibt es die Sommerzeit schon seit 1980.

Pro: Die Änderung war ursprünglich eingeführt worden, um Energie zu sparen. Befürworter der Sommerzeit schätzen die zusätzliche Stunde Licht am Abend, die es gerade Berufstätigen ermöglicht, nach der Arbeit noch etwas im Freien zu unternehmen.

Contra: Laut dem Umweltbundesamt knipsen wir an Sommerabenden zwar später das Licht an, dafür heizen wir im Frühling und Herbst morgens mehr. Große Energieeinsparnisse sind daher bislang nicht verzeichnet worden. Auch Mediziner kritisieren die Zeitumstellung, die zu Schlafproblemen und Folgeerkrankungen führen kann.

Sonnenaufgang um 3 Uhr – beziehungsweise erst um 10 Uhr

In Mitteleuropa gibt es im Moment eine große Zeitzone von Polen bis Spanien, zu der Deutschland und 16 weitere EU-Länder gehören. Käme für alle 17 Staaten die dauerhafte Sommerzeit, hieße das für Spanien im Winter Dunkelheit bis kurz vor 10 Uhr. Einigen sich alle auf Winterzeit, würde es in Warschau im Sommer schon um 3 Uhr hell.

Welche Zeit behalten – Sommerzeit oder Winterzeit?



Schlafmediziner empfehlen die Winterzeit, da frühe Dunkelheit am Abend den Schlaf-Wach-Rhythmus begünstigt. Eine ewige "Sommerzeit" würde dagegen bedeuten, dass man mehr Tage im Dunkeln aufstehen muss – Schlaf- und Lernprobleme können die Folge sein, warnen Forscher. Zudem steige das Risiko an Diabetes oder Depressionen zu erkranken. "Das heißt, wir Europäer werden dicker, dümmer und grantiger", resümiert Till Roenneberg vom Institut für Medizinische Psychologie der Universität München.