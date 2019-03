Guaidó will heute nach Venezuela zurückkehren MEC öffnen

Guaidó droht die Festnahme, da er trotz einer Ausreisesperre das Land verlassen hatte. Foto: Ariana Cubillos/AP

Caracas. Venezuelas Interimspräsident will den Druck auf den sozialistischen Staatschef erhöhen - und am Montag in sein Heimatland zurückkehren. US-Sicherheitsberater Bolton warnt seinen Rivalen Maduro vor einer Festnahme des Oppositionschefs und droht mit Konsequenzen.