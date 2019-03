Osnabrück. Ale Achtung. Nur wenige Warnstreiks genügten, um die Länder in die Knie zu zwingen. Verdi hat für den öffentlichen Dienst einen denkwürdig hohen Tarifabschluss erzielt.

Die Löhne sollen bis 2021 stufenweise um acht Prozent steigen. Verständlich, dass Verdi-Chef Bsirske das Ergebnis als spektakulär bejubelt. Am Ende seiner Gewerkschaftskarriere ist dem 67-Jährigen sein Meisterstück gelungen. Für die Mitarbeiter in den Verwaltungen, aber auch für Lehrer und Erzieher sind das gute Nachrichten. Endlich profitieren sie vom lang anhaltenden Wirtschaftsaufschwung. Pflegekräfte sollen darüber hinaus zusätzlich 120 Euro monatlich erhalten. Das hilft, das schlechte Image des Berufs aufzupolieren, der in einer alternden Gesellschaft immer wichtiger wird. Hier zeigt sich: Es gibt keinen leistungsstarken öffentlichen Dienst zum Nulltarif.



Die Gefahr ist aber groß, dass sich der Staat trotz der Rekordeinnahmen bei Steuern und Abgaben strukturell übernimmt. Für sich genommen, ist zwar der Verdi-Abschluss verkraftbar. Berücksichtigt man jedoch etwa die von der Großen Koalition beschlossenen Wohltaten im Sozialsektor, ergibt sich das Bild eines ausufernden Staates, der seine Ausgaben stark erhöht, ohne für schlechte Zeiten vorzusorgen. Das wird sich rächen – spätestens beim nächsten Konjunktureinbruch.