Ein Mitarbeiter der Wahlkommission hilft in einem Wahllokal in Tallinn einer Frau bei der Stimmabgabe. Foto: Raul Mee/AP

Tallinn. Estland gilt als weltoffen und progressiv. Bei der Parlamentswahl können die Bürger erneut elektronisch abstimmen. Danach liegt die oppositionelle Reformpartei in Front. Aber auch in dem Ostsee-Staat sind Rechtspopulisten auf dem Vormarsch, was Konsequenzen für die Regierungsbildung hat.