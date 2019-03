Ein Mitarbeiter der Wahlkommission hilft in einem Wahllokal in Tallinn einer Frau bei der Stimmabgabe. Foto: Raul Mee/AP

Tallinn. In Estland hat die Parlamentswahl begonnen. In dem baltischen EU- und Nato-Land bewerben sich 1099 Kandidaten um die 101 Sitze in der Volksvertretung Riigikogu. Zur Wahl treten 10 Parteien an, von denen keine die absolute Mehrheit erzielen dürfte.