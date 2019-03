Osnabrück. Auf die öffentliche Hand kommen Pensionslasten in Billionenhöhe zu, rechnet der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen vor – und fordert Konsequenzen.

Herr Raffelhüschen, die Gewerkschaften fordern nicht nur deutlich mehr Geld für die Beschäftigten, sondern auch eine kräftige Aufstockung des öffentlichen Dienstes. Einverstanden?



Da muss man genau hinsehen. Natürlich gibt es zusätzliche Aufgaben und steigende Anforderungen. Zugleich sollte man aber auch stets die Effizienz des öffentlichen Dienstes im Auge behalten. So ist es auffällig, dass die Zahl der Lehrer in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen ist, während die Schülerzahlen insgesamt gesunken sind. Trotzdem nehmen die Fehlstunden eher zu. Nicht immer ist der Ruf nach mehr Personal also begründet.

Mit der Zahl der Beamten steigen auch Personal- und Versorgungsausgaben des Staates. Was kommt da auf den Steuerzahler zu?

Bis zum Jahr 2050 wird der Staat etwa 1,5 Billionen Euro für die Versorgung der Beamten ausgeben müssen. Mehr als die drei Viertel davon entfällt auf Pensionen. Auch das ist eine Mahnung zur Vorsicht. Und es wirft die Frage auf, ob weiterhin so viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst verbeamtet werden müssen. Ich meine: Das muss sich dringend ändern. Die Beamtenschaft muss auf ein Minimalniveau gesenkt werden.

An welcher Stelle könnte man auf Verbeamtungen verzichten?

Sparen könnte man hier vor allem bei Lehrern und Hochschullehrern, die keineswegs Beamte sein müssen, sondern auch Angestellte sein können. Anders ist es bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, etwa durch Richter und Polizisten.

Warum ist hier bislang nichts geschehen?

Das hängt vor allem mit der enorm guten wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren zusammen. 2019 könnte das zehnte Jahr eines ununterbrochenen Aufschwungs werden. Schon jetzt haben wir die längste Aufschwungphase seit den 1960er-Jahren. Früher nannte man so etwas Wirtschaftswunder. Dementsprechend sind die Steuereinnahmen gestiegen. Und noch dazu sind die Zinsen auf einem historischen Tief, was es dem Staat leicht macht, seine Schulden zu bedienen.

Und die sprudelnden Steuerquellen haben es natürlich auch leicht gemacht, zusätzliche Ausgaben zu finanzieren…

Richtig, wir haben noch nie so hohe Sozialausgaben gehabt wie aktuell. Und die Tendenz ist weiter steigend: siehe die Stabilisierung des Rentenniveaus, die Ausweitung der Mütterrenten und die Debatte um die Grundrenten. Erschreckend ist auch, dass wesentliche Reformen der Regierung Schröder rückgängig gemacht worden sind. Das heißt: Die gesetzliche Rentenversicherung ist nicht mehr demografiefest und nicht mehr nachhaltig finanziert. Besser wäre gewesen, an Schröders Reformen festzuhalten und sie auch auf die Beamten zu übertragen.

Woran denken Sie da?

Es wäre notwendig gewesen, den Nachhaltigkeitsfaktor, der 2004 in der Rentenversicherung eingeführt wurde und den Rentenanstieg wegen der alternden Bevölkerung gebremst hat, auch auf die Pensionen anzuwenden. Stattdessen überträgt der Staat das Gehaltsplus, das er aktiven Beamten gewährt, grundsätzlich auch auf Pensionen. Daran hat sich nichts geändert. Und daran wird sich absehbar nichts ändern. Denn auch in der gesetzlichen Rentenversicherung werden ja gerade wichtige Weichenstellungen zur Stabilisierung der Finanzierung zurückgenommen. Der Zug fährt in die falsche Richtung – bei den Renten und bei den Pensionen.

Was bedeutet das für die laufenden Haushalte?

Die Ausgaben für die aktiven Beamten, Pensionen und Versorgungsleistungen beanspruchen einen immer größeren Anteil der Etats. Auf Länderebene geht schon jetzt ein Zehntel der Ausgaben für die passiven Beamten drauf. Und dieser Anteil könnte sich bis zum Höhepunkt der Pensionswelle in den 2030er-Jahren verdoppeln. Nimmt man dann noch die Schuldenbremse hinzu, bleibt immer weniger Spielraum für andere Ausgaben.

Die Beamten haben also keinen Grund, sich zu beklagen?

Sicher nicht. Denn man darf ja auch nicht vergessen, dass das Versorgungsniveau sehr hoch ist. Es beträgt 71,75 Prozent der letzten Bezüge. Es ist quasi eine Lohnfortzahlung im Alter. Da besteht ein wesentlicher Unterschied zu den gesetzlichen Renten, die die durchschnittlichen Bezüge während des gesamten Erwerbslebens spiegeln und deutlich niedriger ausfallen.