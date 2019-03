Bodycams der Bundespolizei in der Kritik: Die Speicherung der Daten auf Amazon-Servern löst bei der Opposition Datenschutzbedenken aus. Foto: Martin Schutt/dpa

Osnabrück. Viele Polizisten in Deutschland sind schon mit sogenannten Bodycams im Einsatz. Was die am Körper getragenen kleinen Videokameras aufzeichnen, kann durchaus brisant sein. Die Bundespolizei speichert die Aufnahmen auf Servern des Internet-Giganten Amazon - und löst damit heftige Kritik aus.