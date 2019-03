Osnabrück. Gut jeder zweite deutsche Soldat, der in Afghanistan stationiert war, hält sein Tun für sinnvoll. Andere sehen ihren Einsatz skeptisch. Zu ihrer aller Vermächtnis gehört es, dass sich die Politik nicht vorschnell aus der Verantwortung für das Land stehlen darf.

Nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York war es eine Selbstverständlichkeit für die Verbündeten den USA im Kampf gegen Terrorismus beizustehen. Dazu gehörte der Einsatz gegen die Taliban in Afghanistan. Auch Deutschland ist bis dato daran beteiligt. Mehr als zehn Milliarden Euro hat der Einsatz den deutschen Steuerzahler bislang gekostet. War es das wert?

Der Einsatz hat die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt. Weder ist das Land am Hindukusch befriedet noch kommt es wirtschaftlich auf die Beine. Mit der Flüchtlingsproblematik kämpft Deutschland bis heute. Das heißt aber nicht, dass der Einsatz ein kompletter Fehlschlag ist.

Denn wer sagt denn, dass die Lage in Afghanistan ohne das internationale Engagement heute nicht viel schlimmer wäre und das Land nicht noch immer als Operationsbasis für international agierende Terroristen diente. Zumindest die Hälfte der dort eingesetzten deutschen Soldaten, hält ihr Tun für sinnvoll. Sie haben viel riskiert.

Zu ihrem Vermächtnis gehört es, dass sich die Politik nicht vorschnell aus der Verantwortung stehlen darf. Deshalb ist es auch richtig, die Taliban mit ins Boot von Friedensgesprächen geholt zu haben. Militärisch ist der Krieg in Afghanistan nicht zu gewinnen.