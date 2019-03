Schluss mit dem Ärzte-Bashing

Osnabrück. In der Gesellschaft wird der Ton rauer, die Gewaltbereitschaft nimmt zu. Das bekommen nicht nur Polizisten und Feuerwehrleute zu spüren, sondern auch niedergelassene Ärzte. Doch dagegen kann etwas getan werden.

Früher waren sie die Halbgötter in Weiß – heute werden sie immer häufiger zu Prügelknaben. Gewalt trifft nicht mehr nur Polizisten und Feuerwehrleute, sondern auch niedergelassene Ärzte. Das ist ein weiteres Zeichen der Verrohung der Gesellschaft. Was ist eigentlich los in unserem Land? Warum sinken bei vielen Menschen die Hemmschwellen? Woher kommt das überzogene Anspruchsdenken? Wenn manch ein Patient nicht sofort bekommt, was er will – sei es ein Termin, ein Rezept oder eine kürzere Wartezeit – entgleist er verbal oder wird schon mal handgreiflich.

Ärzte nicht alleine lassen

Es wäre falsch, das als Ausdruck des Zeitgeistes einfach hinzunehmen. Ärzte dürfen mit diesem Problem nicht allein gelassen werden. Natürlich ist es sinnvoll, wenn Mediziner Selbstverteidigungskurse belegen oder bei Hausbesuchen ein Notrufsystem dabei haben. Aber kann das die Antwort sein?

Lesen Sie auch das Interview mit Gesundheitsminister Jens Spahn zur Gesundheitspolitik



Angriffe härter bestrafen

Gefragt ist mehr. Zum Beispiel mehr Respekt voreinander. In der Gesundheitsdebatte breitet sich leider ein populistisches Ärzte-Bashing aus. Da braucht sich niemand zu wundern, wenn Patienten im Alltag jeden Respekt vor Ärzten verlieren. Angriffe auf Mediziner sollten zudem schärfer geahndet werden. Bei Attacken auf Polizisten und Rettungskräften ist das ja schon geschehen. Dass Ärzte bei dieser Reform des Strafrechts übergangen wurden, war schlicht falsch.