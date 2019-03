Berlin. Wird es – wie versprochen – 2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsangebote in Grundschulen geben? Gibt es dafür überhaupt genug Lehrer? Und wie steht es um den digitalen Ehrgeiz der Bundesregierung? Dazu im Interview Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung.

Frau Karliczek, ein Jahr sind Sie jetzt im Amt, und Ihre Kritiker wollen Ergebnisse sehen. Was werden Sie zum Beispiel tun im Bereich frühkindliche Bildung und Ganztagsbetreuung in Grundschulen?



Wir wollen Qualität – und nicht nur Versorgung. Ja, wir wollen Eltern noch mehr als bisher die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Und zugleich gilt: Wir wollen, dass gezielte und kluge Angebote für gute Bildung, Betreuung und Erziehung von Anfang an selbstverständlich sind. Die Entwicklung von Kindern soll in allen Bildungsinstitutionen, in Kitas und Grundschulen, intensiv gefördert werden.

Zwei Milliarden Euro hat die Große Koalition bis 2021 für den Ausbau von Ganztagsangeboten zugesagt. Wird das hohen Ansprüchen genügen?

Als Bundesregierung wollen wir die Länder beim Ausbau von Ganztagsangeboten für Grundschüler unterstützen. Dazu wollen wir zwei Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode investieren. Gemeinsam mit den Ländern werden wir sehr genau die Situation und den künftigen Bedarf in allen 16 Ländern analysieren.

Es soll bis 2025 bundesweit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen geben. Schaffen Sie das?

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es in den nächsten fünf Jahren schaffen, gemeinsam mit den Ländern und Kommunen die Angebote so auszubauen, dass der Rechtsanspruch erfüllt werden kann. Dazu sind wir in Gesprächen mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden.

Deutschland hat massive Engpässe, wenn es um Pädagogen geht. Warum ist die Kultusbürokratie nicht in der Lage, Lehrerbedarf rechtzeitig zu ermitteln?

Es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen auf diesem Feld – denken Sie nur an das personalintensive Thema Inklusion oder die hohe Anzahl von Geflüchteten und Neuzugewanderten, die im Bildungssystem aufgenommen werden mussten. Der künftige Nationale Bildungsrat bietet die Chance, grundlegende und übergreifende Fragen und Herausforderungen im gemeinsamen Schulterschluss von Bund und Ländern anzugehen. Dazu bin ich in guten Verhandlungen mit den Ländern. Den gesamten Prozess der Lehrerbildung bis in die berufliche Einstiegsphase und die Weiterbildung verbessern wir übrigens auch gemeinsam mit den Ländern durch die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“. Dafür stellt der Bund 500 Millionen Euro bis Ende 2023 bereit. Wichtig ist auch, dass wir Lehrerinnen und Lehrern mehr Wertschätzung entgegenbringen. Die verdienen sie für ihre wichtige und anspruchsvolle Arbeit.

Föderalismus ist also kein Hemmnis? Und Sie sind keine Königin ohne Land?

Wenn Bund und Länder Hand in Hand arbeiten, kann sehr Gutes entstehen. Nehmen wir doch den Digitalpakt für Schulen als Vorbild. Der zwischen Bund und Ländern vereinbarte Ausbau digitaler Infrastruktur könnte ein Vorbild für den Ausbau von Ganztagsangeboten in Vorbereitung des Rechtsanspruchs sein. Ich werde mich jedenfalls mit aller Energie dafür einsetzen, dass Bund und Länder auch hier ihre jeweiligen Stärken zusammenführen – im Interesse einer guten Bildung im Grundschulalter. Dort wird das Fundament für gelingende Lebensläufe gelegt.

Viel Geld fließt in das Gute-Kita-Gesetz Ihrer SPD-Kollegin Franziska Giffey. Gibt es da Konkurrenzen?

Union und SPD arbeiten gut abgestimmt zusammen. Ich begrüße sehr, dass von Anfang an, schon in der Kita, Sprachbildung und -förderung systematisch in den pädagogischen Alltag integriert werden. So fängt gute Bildung an.

Die SPD zündet ein Feuerwerk von sozialpolitischen Ideen. Gerät die Union ins Hintertreffen?

Das sehe ich nicht. Die Union und speziell das von mir geführte Ministerium hat in zentralen Fragen die Federführung, nämlich in der beruflichen Bildung und in der Qualifizierung von Fachkräften. Haben wir dabei Erfolg, haben wir den Schlüssel dafür, dass das Geld überhaupt erst erwirtschaftet werden kann, das für soziale Projekte nötig ist.

Der von Ihnen gelobte fünf Milliarden Euro schwere Pakt für die Digitalisierung aller 40 000 Schulen in Deutschland bedeutet, dass jeder Schüler für umgerechnet 500 Euro IT-Ausrüstung bekommt. Wird das reichen?

Es ist zumindest eine massive Unterstützung des Bundes für die Länder und Kommunen, um hier voranzukommen. Wir werden primär die Infrastruktur in den Schulen verbessern. Diese werden zum Beispiel mit schnellem W-Lan, Servern und Anzeigegeräten ausgestattet. Das ist ein Sprung von der Kreidezeit ins digitale Zeitalter.

Müssen IT-Profis in Schulen ran? Das fordert der Lehrerverband, bislang erledigen das Pädagogen in ihrer Freizeit...

Der Lehrerverband hat recht. Auch das ist eingeplant. Wir wollen Lösungen fördern, damit sich Profis um Wartung und Technik in den Schulen kümmern.

Zum Schluss: Ihre Kritiker kreiden Ihnen noch immer den Spruch an, „5G an jeder Milchkanne“ müsse nicht sein. Bereuen Sie den Milchkannen-Spruch? Denn superschnelles Internet, also 5G, ist gerade auf dem Land sehr wichtig…

Als Bundesregierung haben wir eine flächendeckende 4G-Versorgung angekündigt. Damit ist viel erreicht. Fakt ist doch auch: Erst jetzt kommen 5G-Geräte auf den Markt. Seien Sie versichert: Wir setzen alles daran, dass wir sie zum Einsatz bringen.

Fehlt es Ihnen an digitalem Ehrgeiz und Biss, wie Ihnen unterstellt wird?

Mit dem Digitalpakt, der Strategie für künstliche Intelligenz und einem Aktionsplan für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik habe ich ambitionierte Initiativen vorangetrieben. Denn Digitalisierung ist zentral, wenn wir auch morgen und übermorgen als Land zu den Innovationsführern in der Welt zählen wollen.

Sie haben vor fast einem Jahr als Außenseiterin einen Kaltstart hingelegt – welche Bilanz ziehen Sie?

Eine insgesamt gute – wir haben viel auf den Weg gebracht, und zwar Bund und Länder gemeinsam. Der Digitalpakt, für den der Bundesrat Mitte März hoffentlich den Weg frei macht, ist da nur ein Beispiel für funktionierende Kooperation. Außerdem hat das Kabinett meine Bafög-Reform beschlossen. Aktuell laufen die Abstimmungen für ein modernes Berufsbildungsgesetz. Und mit der Nationalen Dekade gegen Krebs sollen Forschungsergebnisse schneller zu den Menschen gelangen.