Engagiert trug Dr. Hans-Gert Pöttering seine europapolitischen Sichtweisen gegenüber den Mitgliedern der KAB vor. Foto: Marcus Alwes

Wallenhorst. Der frühere EU-Parlamentspräsident Dr. Hans-Gert Pöttering macht sich für ein zweites Referendum in Großbritannien über einen Brexit stark. "Das wäre mir persönlich am liebsten", sagte der CDU-Politiker vor Vertretern der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) in Wallenhorst-Hollage.