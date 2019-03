Osnabrück. China möchte in Zukunft noch mehr ausländische Investitionen ins Land holen. Eine entsprechende Gesetzesänderung soll der an diesem Dienstag beginnende Nationale Volkskongress verabschieden. Was sie sonst noch wissen müssen zum alljährlichen Mega-Ereignis der Kommunistischen Partei in Peking, lesen Sie hier.

"China wird seine Tür zur Welt nicht schließen; es wird nur immer offener werden", sagte Li Zhanshu, Vorsitzender des Ständigen Ausschusses, laut einer Mitteilung zur Vorbereitung des Nationalen Volkskongresses.

Das zur Verabschiedung anstehende Investitionsgesetz fügt mehrere bestehende Regelungen zur Kooperation von ausländischen und heimischen Firmen in China zu einer Art Grundgesetz im Bereich Investitionen zusammen. Die Führung in Peking verkauft es als wichtigen Schritt zur weiteren Öffnung des Landes. "Wie weit die gehen wird, hängt aber im wesentlichen davon ab, wie weit der Markt für ausländische Dienstleistungen geöffnet wird", dämpft Bernt Berger, China-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), allzu große Erwartungen: "Die Liberalisierung der Wirtschaft ist nämlich auch innerhalb der Kommunistischen Partei Chinas nicht unumstritten."

Fakt ist: Der Ehrgeiz, international nicht nur wirtschaftlich sondern auch politisch, technologisch und militärisch ganz vorn mitzuspielen, wird auch beim diesjährigen Volkskongress zu spüren sein. Fragen und Antworten im Überblick:

Was macht der Nationale Volkskongress?

Der Kongress findet jedes Jahr im März statt. Die fast 3.000 Delegierten sind von Funktionären der Kommunistischen Partei ausgewählt. Ihre Aufgabe besteht darin, die Gesetzesentwürfe der Partei abzusegnen. Zu Beginn der jährlichen Sitzung in der Großen Halle des Volkes legt der Regierungschef – heute Premier Li Keqiang - seinen Rechenschaftsbericht mit den wirtschaftlichen Zielen vor. Der Volkskongress billigt den Haushalt mit dem Militäretat, Arbeitsberichte der Regierung und Gesetzesvorhaben. Im vergangenen Jahr akzeptierte der Volkskongress eine spektakuläre Verfassungsänderung, nach der Präsident Xi Jinping nunmehr nahezu uneingeschränkt und dauerhaft regieren kann. Die Tagung dauert in der Regel knapp zwei Wochen.

Muss Europa das Reich der Mitte fürchten?

Peking beansprucht eine Führungsrolle im Konzert der weltweit führenden Nationen. "Eine künftige Weltordnung ohne China wird es nicht geben", sagt DGAP-Experte Berger. Unter Präsident Xi Jinping verfolgt China mit der Seidenstraßeninitiative als einziges Land der Welt eine echte globale Strategie. Es fließen gigantische Summen in den Ausbau internationaler Infrastruktur zur Erschließung neuer Absatzmärkte, vor allem in Asien und Afrika aber auch in Südosteuropa. Das sorgt in Europa für wachsendes Misstrauen, es wächst die Angst vor zu viel Einflussnahme Chinas und davor, benachteiligt zu werden. So wird die Debatte über China immer emotionaler. Skeptiker halten Pekings Politik für eine regelrechte Bedrohung. Die autoritär agierende Führung Chinas ist nicht gewillt, sich nach westlichen Maßstäben in die liberale Ordnung zu fügen. Jeder spüre die „tektonischen Verschiebungen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einiger Zeit. Politik und Wirtschaft suchen deshalb immer dringender nach Antworten auf die erstarkenden Asiaten. So wurden zum Beispiel Unternehmensübernahmen durch chinesische Investitionen erschwert. "Chinas Image hat gelitten", sagt DGAP-Experte Berger. Der Volkskongress werde wohl versuchen Signale auszusenden, die das angeschlagene Image verbessern.

Ist China schon eine Technologiemacht?

Die Zeiten Chinas als verlängerte Billigwerkbank des Westens sind so gut wie vorbei. Die dortigen Unternehmen sind inzwischen selbst innovativ und stellen immer hochwertigere Produkte her. Mit Hilfe seiner Industriestrategie samt staatlichen Subventionen schließt China immer mehr Technologielücken zu westlichen Firmen und bringt so selbst Weltmarktführer hervor. Im Rahmen der Strategie «Made in China 2025» setzt Xi Jinping alle Hebel in Bewegung, um Chinas Wirtschaft in zehn als Zukunftssektoren identifizierten Branchen auf Vordermann zu bringen. Erklärtes Ziel ist es, bis 2049 in sämtlichen Schlüsselbranchen die technologische Weltmarktführung zu übernehmen - dann nämlich feiert die Volksrepublik ihren 100. Geburtstag. Beispiel für Chinas Sprung nach vorn ist der Telekomausrüster und Handyhersteller Huawei. Der Konzern spielt international eine herausragende Rolle beim Ausbau des superschnellen Internets der 5. Generation. In immer mehr westlichen Staaten wächst die Sorge, sich von dem Konzern abhängig zu machen. Die USA und Australien haben Huawei deshalb von der Beteiligung am G5-Ausbau ausgeschlossen und verlangen das auch von anderen Ländern wie Deutschland.

Wie stark ist Chinas Wirtschaft?

Der Boom vergangener Jahre mit zweistelligen Wachstumsraten ist vorbei. Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt sich, liegt mit aber Raten von sechs, sieben Prozent aber weit über denen der Europäer - und im Plan Pekings. Die Regierung setzt mittelfristig auf ein langsameres und selbsttragendes Wachstum. Ein sich durch den Handelskrieg mit den USA weiter verlangsamendes Wachstum könnte auf die Weltwirtschaft durchschlagen. Dann wären auch deutsche Exportunternehmen betroffen. Experten erwarten Konjunkturstützen seitens der Regierung, damit das Wachstum in dem vorgesehenen Korridor bleibt.

Ist das Reich der Mitte überhaupt noch ein kommunistisches Land?

Die chinesische Wirtschaft steht für eine Art Turbokapitalismus unter äußerst strenger Kontrolle der Kommunistischen Partei (KP). Chinas politische Kaste pflegt zwar weiter streng die sozialistische Ideologie. Das dient letztendlich aber vor allem dem Erhalt der Diktatur der KP. Staatschef Xi gilt die Partei als "Rückgrat des Landes, die KP stehe "für dessen Fortschritt".

Muss Chinas wachsende Militärmacht Anlass zu Sorge geben?

Die Rüstungsausgaben in China kennen seit Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Infolge massiver Investitionen hat das Land eines der modernsten Waffenarsenale der Welt entwickelt. Das gesteht inzwischen auch der militärischen US-Geheimdienst zu. China sei bei einer Reihe von Technologien weltweit führend, unter anderem bei Mittelstreckenraketen, den sogenannten Hyperschallwaffen sowie Raketenabwehrsystemen. Damit sei das Land inzwischen in der Lage, seine Interessen in der Region, beispielsweise in Taiwan, militärisch durchzusetzen. Rüstungskontrollabkommen wollen sich die Chinesen vorerst nicht anschließen. Ihr Argument: Man habe gegenüber den USA enormen Nachholbedarf. Tatsächlich wollen die USA in 2019 mehr als 700 Milliarden Dollar für Waffentechnik und Verteidigung ausgeben. Demgegenüber steckte China zuletzt rund 230 Milliarden Dollar ins Militär.