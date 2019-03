Osnabrück . Die Bundesregierung hat die Verwendung wertender Gesetzesnamen wie "Starke-Familien-Gesetz" forciert, obwohl Experten im Bundesjustizministerium zuvor Bedenken angemeldet und Änderungen vorgeschlagen hatten.

Der „Redaktionsstab Rechtssprache“ hatte dem zuständigen Ministerium von Franziska Giffey (SPD) bezüglich des so genannten Starke-Familie-Gesetzes mitgeteilt, diese Bezeichnung korrespondiere nicht mit dem formalen Langtitel des Gesetzes. Es gehe um konkrete rechtliche Maßnahmen, weniger um „starke Familien“.

Ans Licht kam die Warnung durch eine parlamentarische Anfrage des FDP-Rechtsexperten Otto Fricke. „Die Bundesregierung hat die Bezeichnung ,Starke-Familien-Gesetz‘ unterverändert beibehalten, um im Kurztitel des Gesetztes, der die Wahrnehmung und den Wiedererkennungswert in der Öffentlichkeit prägt, zum Ausdruck zu bringen, worauf das Gesetzgebungsverfahren abzielt“, teilte Familien-Staatssekretärin Caren Marks (SPD) ihm auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage mit.



"Verführende Art und Weise"

"Mit Gesetzesnamen, die nicht nur das Ziel eines Gesetzes, sondern gleich auch dessen politisch-moralische Bewertung mitliefern, versuchen mehrere SPD-Minister derzeit auf verführende Art und Weise die politische Debatte für sich zu vereinnahmen“, monierte FDP-Vorstand Fricke. Die Taktik sei dabei „so einfach wie trickreich: Wer die Sprache besetzt, besetzt die Köpfe.“

Was Familienministerin Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil hier machten, sei nichts anderes „als die kühl-kalkulierte Umsetzung parteistrategischer Vorgaben, oder wie es auch genannt wird: Twitter-Politik“, kritisierte der Bundestagsabgeordnete.

Besonders schlimm werde dies, wenn man sich auch noch über die Einwände der Fachleute der Bundesregierung selbst hinwegsetze.

Der Redaktionsstab Rechtssprache im Justizministerium prüft im Auftrag der Bundesregierung juristische Texte aller Ministerien bereits während des Gesetzgebungsverfahrens auf sprachliche Richtigkeit und Verständlichkeit. Im Falle des „Starke-Familien-Gesetzes (StaFamG)“ hatte er „Familienstärkungsgesetz“ empfohlen, um die Wertung zumindest abzumildern. Auch empfahl er die Streichung des Adjektivs "zielgenau" aus dem Haupttitel.

Anzeige Anzeige

Auch an Bezeichnungen wie "Gute-Kita-Gesetz" oder "Respekt-Rente" hatte sich in Opposition und Medien zuletzt Kritik entzündet. „Es freut mich, dass zumindest noch der Redaktionsstab die Tragweite von Gesetzesnamen erkennt und den Unterschied zwischen Angabe des Ziels und einer Wertung deutlich machen möchte“, sagte Fricke. Er hoffe, dass die Bundesregierung in Zukunft im Lichte der Kritik die moralische Besetzung von Gesetzesnamen einstelle.