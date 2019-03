Plastikbeutel: Beim Geld hört der Umweltschutz auf

Osnabrück. Den Wechsel von der Plastiktüte zum Stoffbeutel haben viele Verbraucher erfolgreich vollzogen. Doch wie passt es da ins Bild, dass der Verbrauch der dünnen Plastikbeutel für Obst und Gemüse angestiegen ist? Ein Verdacht drängt sich auf: Wenn´s ums Geld geht, ist es mit dem Umweltschutz vorbei. Ein Kommentar.

In der Debatte um den neuen Mobilfunk 5G waren sie gerade wieder in aller Munde, die Milchkannen. Dabei ging es um die großen Milchkannen bei den Bauern, bis zu denen das neue Funknetz reichen soll. Es gab aber früher auch in fast jedem Haushalt kleinere Milchkannen, mit denen die Milch beim Kaufmann geholt wurde, frisch abgefüllt. Dieses Modell haben pfiffige Bauern jetzt vielfach wiederbelebt: Sie verkaufen ihre Milch in Supermärkten in der Region aus Automaten, an denen Glasflaschen befüllt werden.

Was wir daraus lernen? Es ging früher über Generationen hinweg quasi ohne Einwegverpackungen und es ginge auch heute überwiegend ohne. Bei den großen Plastiktüten hat sich diese Erkenntnis bereits durchgesetzt. Umso mehr verwundert der steigende Verbrauch an kleinen Plastikbeuteln für Obst und Gemüse. Liegt es nur daran, dass diese Hemdchen- oder Knotenbeutel, wie sie im Fachjargon heißen, nichts kosten? Ist den Kunden die Umwelt also eigentlich egal, wenn der Plastikmüll nur nicht den eigenen Geldbeutel belastet?

Solange das leider offensichtlich so ist, muss der Gesetzgeber ran. Also Kosten erheben auch auf kleine Tüten und am besten ebenso, wenn auch etwas weniger, auf Papiertüten, damit diese wiederverwendet werden. Und in Geschäften und an den Ständen auf dem Wochenmarkt sollte das Mitbringen eigener Verpackungen aktiv beworben werden - und am besten sogar belohnt, wie auch immer.