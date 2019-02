Islamabad/Neu Delhi. Während der Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan eskaliert, fluten Falschnachrichten und fragwürdiges Bildmaterial das Internet.

Es scheint ganz, als gerate der Konflikt in der umkämpften Region zu einer Propagandaschlacht. Beide Seiten versuchen die Deutungshoheit für sich zu beanspruchen.

Die indische Armee hat Behauptungen verbreitet, für die es keine Belege gibt und somit viel an Glaubwürdigkeit eingebüßt. So bestritt die Indian Air Force zunächst, dass zwei ihrer Kampfjets abgeschossen worden waren und berichtete stattdessen, ein pakistanischer Jet sei abgeschossen worden. Später räumte sie ein, einen Kampfjet zu vermissen. Dann meldete die Armee, zwei ihrer Flugzeuge seien bei einem Manöver gegen die pakistanische Luftwaffe über dem Kaschmirgebiet abgestürzt.

Die in den Medien gezeigten Trümmer-Fotos zeigen jedoch in einigen Fällen nicht die abgestürzten Kampfjets, sondern die Überreste eines Helikopters in Budgam. Auch hätten Augenzeugen in der Nähe einen Helikopter abstürzen sehen und kein Flugzeug. Die Trümmerteile passen zu dem Mi-17-Helikopter der indischen Luftwaffe.

Später bestätigte die indische Luftwaffe, ihr Mi-17-Transporthelikopter sei über der Kaschmirregion abgestürzt. Die sechs Insassen und ein Zivilist seien dabei ums Leben ums Leben gekommen.



Fotos von der Absturzstelle – Fake?

Auch von pakistanischer Seite wurden Informationen verbreitet, die fragwürdig sind. Ein Beispiel sind die Fotos, die der pakistanische Armeesprecher am Mittwoch veröffentlichte. Auf Twitter zeigte er Bilder, die belegen sollen, dass indische Flugzeuge die pakistanische Kontrollgrenze überflogen hätten, abgefangen wurden und dann schnell ihre Nutzlast abwarfen.

Die Fotos zeigen ein beschädigtes Waldstück und ein paar Trümmerteile. In den Kommentaren gibt es viel Spott. Viele halten die Bilder nicht für authentisch. "Die Teile sehen alt aus und verwesen schon", meint ein Twitternutzer.

Videos von Luftangriffen – Fake!



Ein anderes Beispiel für kursierende Falschnachrichten sind zwei in den sozialen Netzwerken verbreitete Videos von Kampfjets, die bei Nacht fliegen. Sie wurden sowohl von indischen als auch pakistanischen Facebook-Accounts geteilt. Manchmal mit dem Titel "Indische Luftwaffe attackiert Pakistan", manchmal mit der Beschreibung "Heute Nacht um 4 Uhr hat Pakistans Luftwaffe angemessen auf die indische Attacke reagiert."

Wie die Nachrichtenagentur AFP recherchiert hat, stammen beide Videos aus dem Jahr 2014 und zeigen die Probeflüge für die Feier des Unabhängigkeitstages aus verschiedenen Blickwinkeln.

Wie der "ARD-Faktenfinder" berichtet, sind auch Videos mit tanzenden Soldaten und Aufnahmen, die angeblich den die Krise auslösenden Bombenanschlag zeigen sollen (#Pulwamaattack), aus anderen Kontexten entnommen. In einem Fall wurde das Foto des Terroristen Abdul Rashid Ghazi mittels einer App so manipuliert, dass es wirkte als trage er eine Polizeiuniform. Dem bekannten Terroristen wurde damit vorgeworfen, hinter dem Anschlag vom 14. Februar zu stecken.

Regierungen um Deeskalation bemüht

Ein junger Mann aus dem indischen Teil Kaschmirs hatte dort am 14. Februar mit einem Auto, das mit etwa 350 Kilogramm Sprengstoff beladen war, einen Bus in einem Konvoi der indischen paramilitärischen Polizeitruppe CRPF gerammt. 40 Sicherheitskräfte kamen ums Leben. Es war der tödlichste Angriff auf indische Sicherheitskräfte in Kaschmir seit Beginn des Aufstandes von Separatisten und Islamisten vor 30 Jahren.

Die aus Pakistan stammende Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed, seit vielen Jahren in Indien aktiv, reklamierte den Anschlag für sich. Indien machte Pakistan für den Anschlag verantwortlich, Pakistan lehnte dies ab. Am Dienstag erklärte Neu Delhi, es habe ein Ausbildungslager der Jaish-e-Mohammed in Pakistan angegriffen. Es war das erste Mal seit 1971, dass die indische Luftwaffe einen Angriff auf pakistanischem Gebiet flog. Pakistan schoss tags darauf nach eigenen Angaben am Mittwoch zwei indische Kampfflugzeuge ab und setzte den Piloten fest. Er soll am Freitag "als Geste des Friedens" wieder freikommen.



Die Regierungschefs beider Länder betonen, keinen Krieg zu wollen. Doch für sie steht politisch viel auf dem Spiel: Der kürzlich wiedergewählte Premierminister Pakistans Imran Khan hatte bereits am Mittwoch Indien Gespräche angeboten. Indiens Regierung um Premierminister Modi steht unter Druck, Stärke zu zeigen, weil im April in Indien Parlamentswahlen anstehen.



Analyse: Der wieder aufgeflammte Kaschmir-Konflikt hat Kriegspotenzial



