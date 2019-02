Osnabrück. Der alte Streit zwischen Indien und Pakistan um die Provinz im Himalaja ist wieder aufgeflammt. Worum geht es dabei genau? Und warum eskaliert die Lage gerade jetzt? Fragen und Antworten im Überblick.

Vor fast zwei Jahrzehnten musste der britische Premier Tony Blair resigniert feststellen: „Ich bin nicht in der Lage, diesen Streit zu lösen.“ Er hatte versucht, zwischen Indien und Pakistan zu vermitteln; der Kaschmir-Konflikt ist eine Hinterlassenschaft der britischen Kolonialherrschaft. Doch alle Friedensbemühungen blieben bis heute erfolglos. Seit Kurzem nun schwillt der Streit zwischen den Atommächten wieder an; nun gipfelte er in militärischen Luftschlägen und dem Abschuss zweier indischer Kampfjets durch Pakistans Luftwaffe. Es droht eine Eskalation bis hin zum Krieg – es wäre nicht der erste.

Was ist passiert?

Nachdem Indiens Luftwaffe in der Nacht zum Dienstag erstmals seit 1971 einen Angriff auf pakistanischem Gebiet geflogen hatte, schoss Pakistan nach eigenen Angaben am Mittwoch zwei indische Kampfflugzeuge ab. Ein indischer Pilot sei festgesetzt worden. Pakistans Armeesprecher Asif Ghafoor veröffentlichte auf Twitter ein Foto des sichtbar im Gesicht verletzten Oberstleutnants. Indiens Außenministerium bestellte den pakistanischen Botschafter ein und beschwerte sich über diese „vulgäre Darstellung“ des Gefangenen, die gegen internationales Recht und die Genfer Konvention verstoße. Indien erwarte seine sofortige, sichere Rückkehr. Nach indischer Darstellung hatte der Angriff der pakistanischen Luftwaffe militärischen Installationen auf indischem Gebiet gegolten. Indien habe ihn abgewehrt und einen Jet aus Pakistan abgeschossen. Dabei habe Indien einen Abfangjäger verloren.

Was ist der Hintergrund des Konflikts?

Nach dem Abzug der Briten aus Indien blieb der Fürstenstaat Jammu und Kaschmir 1947 zunächst unabhängig. Doch eine Intervention Pakistans nahm Indien nicht hin und griff ein. Fortan beanspruchten beide Seiten die Provinz ganz für sich. In der Folge diente Kaschmir als Rechtfertigung für mehrere Kriege, Terror und atomare Aufrüstung – bis heute. Indien wie Pakistan sind solide Abnehmer internationaler Rüstungsprodukte. Die Mehrheit der Bevölkerung im indischen Teil Kaschmirs ist muslimisch und fühlt sich von Neu-Delhi gegängelt. Pakistan fordert die Angliederung des Gebiets, Kaschmirs Separatisten wollen die Unabhängigkeit. Indien fürchtet, dass ein unabhängiges Kaschmir Begehrlichkeiten in anderen Provinzen wecken könnte.

Warum die Zuspitzung ausgerechnet jetzt?

Als Anlass für das erneute Aufflammen des Konflikts gilt ein Selbstmordanschlag im indischen Teil Kaschmirs vor knapp zwei Wochen. Dabei starben Dutzende Soldaten. Zu der Tat bekannte sich die Terrororganisation Jaish-i-Mohammed, die in und von Pakistan aus operiert. Indien bezichtigt die Regierung in Islamabad, nur halbherzig gegen die Islamisten vorzugehen und deshalb mitverantwortlich für den Terror in Kaschmir zu sein. Im Mai stehen in Indien zudem Wahlen an. Regierungschef Narendra Modi, ein nationalistischer Hindu, steht unter Druck, Härte gegen den muslimischen Nachbarn Pakistan zu demonstrieren. Er rief seine Landsleute an diesem Donnerstag in einer martialischen zur Standhaftigkeit gegen den Erzrivalen Pakistan auf. Nach der jüngsten Eskalation sprach Modi von einem Feind, der Indien destabilisieren wolle. "Jeder Inder sollte sich wie eine Wand, wie ein Felsen diesen Zielen entgegenstellen", sagte Modi. Indien werde "geschlossen kämpfen und geschlossen siegen".

Herrschte nicht lange Ruhe in der Region?

Die vorgebliche Stabilität war stets eine Täuschung. Ende der 80er-Jahre begannen im indischen Teil Kaschmirs Separatisten den bewaffneten Kampf für die Unabhängigkeit oder den Anschluss an Pakistan. Seither kommt es immer wieder zu Anschlägen. Schätzungen zufolge sind dabei bis heute mindestens 70000 Menschen getötet worden. Entlang der fast 800 Kilometer langen Grenze gibt es zudem immer wieder Scharmützel zwischen dem Miliär beider Seiten. Schwere Gefechte gab es zuletzt 2015. Tausende Zivilisten flüchteten. Zuvor hatte Indiens Premier Modi Friedensgespräche platzen lassen.

Was tut die Internationale Gemeinschaft?

Die Vereinten Nationen haben seit Jahrzehnten eine Militärbeobachtergruppe im Grenzgebiet stationiert, um einer Eskalation entgegenzuwirken. Diplomatische Vermittlungsversuche sind immer wieder gescheitert. Eine von den Vereinten Nationen empfohlene Volksbefragung über die Zukunft der Region fand nie statt, weil vor allem Indien das boykottierte. Die USA stehen hinter Indien, Pakistan ist dort in Misskredit geraten. Das Land arbeitet inzwischen stärker mit China zusammen; Peking wiederum hat ebenfalls Grenzkonflikte mit Indien.

Wie könnte es weitergehen?

Es mehren sich Stimmen, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen möge sich der Angelegenheit annehmen. Die Bundesregierung, die derzeit einen Sitz im Sicherheitsrat hat, könnte darauf hinwirken, dass die Konfliktparteien Gespräche um eine friedliche Lösung beginnen. (Mit dpa)