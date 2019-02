Attac-Urteil: Nichtregierungsorganisationen sind wichtig, aber...

Osnabrück. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die globalisierungskritische Organisation Attac nicht gemeinnützig ist und daher keine Steuervorteile genießen darf. Ein Urteil, das teils heftige Reaktionen hervorruft. Ein Kommentar.

Starke Nichtregierungsorganisationen gehören zu einer lebendigen Demokratie. Es braucht Interessenverbände jenseits der Parteien, die sich in Debatten einbringen. Es braucht Vereine, die sich etwa des Bienen-Schutzes annehmen. Wenn solche Organisationen es schaffen, dass für ihre Projekte und Ziele Zehntausende oder Hunderttausende Menschen auf die Straße gehen oder an Volksabstimmungen teilnehmen, dann ist das Ausdruck einer vitalen Demokratie.

Und ja, derartige Aktivitäten sind im Grundsatz gemeinnützig und genießen in der Regel zu Recht steuerliche Privilegien. Aber NGO ist nicht gleich NGO. Es gibt große Unterschiede bei den Organisationsformen, bei den Zielen und bei der Art und Weise, wie sie diese verfolgen. Das Attac-Urteil des Bundesfinanzhofs ist ein Auftrag an die Politik zu klären, was als gemeinnützig gelten soll und was nicht.

Die Entscheidung wurde von einem freien Gericht in einem funktionierenden Rechtsstaat getroffen. Das sollten diejenigen berücksichtigen, die nun Kritik üben an dem Urteil. In Deutschland droht keine „Orbanisierung“ – also ein Zurückdrängen der Zivilgesellschaft, wie sie Ungarns Präsident Orbán vorangetrieben hat. Solche Vorwürfe sind genau das, was einige NGOs auf die Spitze getrieben haben: unglaubwürdige Panikmache. Und die ist sicherlich nicht gemeinnützig.