Neonazi-Fackelmarsch auf Reichsparteitagsgelände in Nürnberg

Neonazis haben sich am Samstag in Nürnberg auf der Zeppelintribüne auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände zu einem Fackelmarsch getroffen. Foto: imago/Ralph Peters

Nürnberg. Dort, wo einst Adolf Hitler seine Massenpropaganda inszenierte, haben sich am Samstag Neonazis zu einem Fackelmarsch getroffen. Politiker und Verfassungsschutz sehen in dem Aufmarsch auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg eine neue Qualität rechtsextremer Aktionen.