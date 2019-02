Prüffall AfD: Partei hat nur einen Teilsieg errungen

Osnabrück. Der Verfassungsschutz hat die AfD zum „Prüffall" erklärt. Das ist erlaubt. Die Art und Weise, wie die Behörde diese Entscheidung öffentlich gemacht hat, ist aber nach Einschätzung eines Gerichts nicht rechtens. Die AfD kann sich also über einen Erfolg freuen, hat aber keineswegs auf ganzer Linie obsiegt. Ein Kommentar.

Die AfD hat im Rechtsstreit mit dem Verfassungsschutz einen Punktsieg errungen. Viel gewonnen hat sie damit aber nicht. Denn im deutlich wichtigeren Streit um demokratische Gesinnung und Verfassungstreue bestehen weiter berechtigte Zweifel, zumindest an Teilen der Partei. Sie auszuräumen, dafür reicht kein Eilantrag vor Gericht.

Aber der Reihe nach: Es ist richtig, dass das Verwaltungsgericht Köln es dem Verfassungsschutz untersagt hat, die AfD öffentlich als Prüffall zu bezeichnen. Solch eine Einstufung durch ein zu Neutralität verpflichtetes Amt kommt einer Diskriminierung gleich. Die Verfassungsschützer hätten besser ihre Arbeit im Stillen getan und auf die demonstrative Bekanntmachung verzichtet. Damit haben sie sich nur angreifbar gemacht und der AfD eine Steilvorlage geliefert. Diese sieht sich wieder einmal in der Opferrolle bestätigt und nutzt das genüsslich aus.

In der Sache selbst ist derweil noch nichts entschieden. Die Überprüfung der AfD dauert zu Recht an. Denn sie duldet Rechtsextreme wie Björn Höcke in ihren Reihen. Und sie leistet sich eine Nachwuchsorganisation, der völkischer Rassismus vorgeworfen wird. Da kann es nur heißen: Wehret den Anfängen.