Mit dem Machtkampf im Iran droht der Region eine brandgefährliche Lage

Osnabrück. Die Rücktrittsankündigung des iranischen Außenministers Mohamed Sarif zeigt: Die Hardliner im Land gewinnen im Kampf um Macht und Einfluss die Oberhand. Für Europas Politik ist das eine Niederlage.

Geht er oder geht er nicht? Noch ist die Zukunft von Irans Außenminister Mohamed Sarif offen. Doch allein seine Rücktrittsankündigung zeigt, dass die gemäßigten Kräfte in Teheran einen immer schwierigeren Stand in der innenpolitischen Auseinandersetzung mit den konservativen Falken haben. Sarifs angekündigter Rückzug legt den Machtkampf offen, bei dem die Reformer an Boden verlieren.

Sollten die Hardliner in Teheran die Oberhand im Kampf um Macht und Einfluss gewinnen, hätte das für Irans Außenpolitik gravierende Folgen. Zwangsläufig würde sich Iran noch stärker in der Region engagieren und versuchen, seine Einfluss auch in Syrien auszuweiten. Ein aggressiveres Auftreten Teherans zöge unweigerlich wachsende Spannungen mit Israel nach sich – das Risiko bewaffneter Auseinanderstezungen wächst.

Für die Europäer ist das Erstarken der politischen Hardliner in Teheran ein schwerer Schlag. Denn es zeigt: Die Rechnung, dass man der Abkehr der USA vom Atomdeal mit dem Iran wirklich etwas entgegensetzen könnte, geht nicht auf. Es wird offenbar: Das Abkommen hat nicht den erhofften wirtschaftlichen und politischen Mehrwert für die Menschen im Land gebracht. In der ohnehin konfliktträchtigen Region wird die Lage nun erst recht brandgefährlich.