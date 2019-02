Berlin. Eine neue Studie der Denkfabrik Adelphi untersuchte 21 rechtspopulitische Parteien in Europa und kommt zu dem Schluss, dass der Klimaschutz durch Parteien aus diesem Spektrum stark gefährdet ist. Die AfD marschiert bei diesem Thema vorne weg.

Deutschland und Europa ist längst nach rechts gerückt. Die AfD ist die stärkste Oppositionspartei in Deutschland und in sieben EU-Mitgliedstaaten sitzen heute rechtspopulistische Parteien in der Regierung. Nach der Europawahl 2019 werden sie voraussichtlich knapp 25 Prozent der Abgeordneten im europäischen Parlament stellen.

Drei Kategorien von Klimaschutzgegnern

Deshalb hat die Berliner Beratungsfirma Adelphi eine aktuelle Studie in Auftrag gegeben, die zeigen soll, wie rechtspopulitsiche Parteien zu Klimaschutzpolitik stehen. Das Ergebnis: Die Mehrheit ist skeptisch oder gar ablehnend – allen voran die Alternative für Deutschland (AfD). Zwei von drei Abgeordneten der aktuell im Europäischen Parlament vertretenen Parteien aus diesem Spektrum stimmen regelmäßig gegen klima- und energiepolitische Maßnahmen, wie die Autorin der Studie Stella Schaller herausstellt.

Sie haben mit Blick auf den Klimaschutz drei Kategorien rechter Parteien ausgemacht:

"Leugner und Skeptiker", wie die AfD, die österreichische FPÖ, die britische Ukip und vier weitere Parteien, die wissenschaftliche Erkenntnisse über den Einfluss menschlichen Handelns auf das Klima bestreiten oder zumindest in Zweifel ziehen.

"Vorsichtige" wie die Schweizerische Volkspartei (SVP), die Nationale Sammlungsbewegung von Marine Le Pen und neun weitere Parteien.

"Zustimmende" wie die Fidesz-Partei des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán, die eine Ausnahme bilden.

Im Gespräch mit unserer Redaktion stellen die Macher der Studie heraus, dass die AfD unter den 21 untersuchten rechtspopulistischen Parteien in Europa zu den größten Klimaschutzgegnern zählen: "In Europa sträubt sich kaum eine andere Partei so stark gegen Klimaschutz wie die AfD. Besonders in der Schärfe ihrer Rhetorik hebt sich die AfD selbst von anderen Klimaschutzgegnern im EU-Parlament nochmals ab."



"Bei der AfD reicht der Heimatschutz nur bis zur nationalen Grenze"

Dabei stütze sich die Partei in ihren Statements oft auf vermeintliche Experten wie das Europäische Institut für Klima und Energie (EIKE), das nach Auffassung von Klimaexpertin Schaller nur Desinformationen zum Thema Klimawandel verbreitet, die jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren. Auch die Handlungen der AfD im EU-Parlament spiegeln diese ablehnende Haltung wider. "Jede Gesetzesvorlage zum Thema Klimaschutz wurde von der AfD im EU-Parlament abgelehnt", sagt Schaller.

Beim Thema erneuerbare Energien gebe es große Unterschiede: Während Le Pen und die FPÖ einen Ausbau vorantreiben wollen, ist die AfD ist dagegen und stattdessen mehr noch ein Sprachrohr für Bürger, die neue Windparks verhindern wollen. "Die Argumente der AfD diesbezüglich sind Zerstörung von Wäldern und der Heimatschutz. Was dabei meistens ausgespart wird, sind die negative Folgen des Klimawandels für die Natur. Bei der AfD reicht der Heimatschutz nur bis zur nationalen Grenze."

"Es braucht positive Narrative"

Nach Meinung von Stella Schaller steht zu befürchten, dass die Konsequenzen aus dem Aufschwung rechtspopulistischer Parteien zu einer weniger ambitionierten Klimapolitik führen. Das liege aber vor allem an den demokratischen Parteien, die ihre Haltung zum Klimaschutz verlieren und populistischen Diskussionen salonfähig machten."



Was getan werden muss, um das zu verhindern, erklärt Schaller abschließend: "Wenn wir die verheerenden Folgen des Klimawandels, ob wirtschaftlicher, sozialer, ökologischer oder gesellschaftlicher Natur, verhindern wollen, können wir das nicht mit einzelpolitischen Maßnahmen schaffen. Wir müssen unsere gesamte Industriegesellschaft umstellen und dafür braucht es positive Zukunftsszenarien, die Menschen befähigen und ermutigen an diesem Prozess teilzuhaben. Damit könnten demokratische Parteien bei den Wählern ernsthaft punkten."