Berlin. Billgwindel-Skandal, zu schwere Rollatoren, mangelnde Beratung: Bei der Versorgung mit Hilfs- und Pflegemitteln liegt vieles im Argen. Damit das besser wird, hat der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) seinen Hilfsmittel-Katalog gründlich überarbeitet. Was sich für die Versicherten ändert.

Informationspflicht: Das Verzeichnis des GKV-Spitzenverbandes umfasst 32.500 Produkte von Bandagen über Hörgeräte und Insulinpumpen bis zu Prothesen. Die Kassenausgaben für Hilfsmittel sind seit 2013 um 41,3 Prozent auf 8,07 Milliarden Euro im Jahr 2017 angestiegen. Um Qualität und Auswahl zu steigern, wird nun eine Informationspflicht eingeführt: "Ab sofort müssen alle Hilfsmittel-Anbieter die Versicherten zuerst über zuzahlungsfreie, also voll von den Kassen finanzierte Hilfs- und Pflegemittel aufklären, bevor sie teurere Alternativen anbieten", sagte Verbandsvorstand Gernot Kiefer am Mittwoch in Berlin. Auch eine bessere Beratung wird Pflicht.



Windeln: Der Billigwindel-Skandal steht exemplarisch für die Schwachstellen des Systems: Anbieter haben Inkontinenz-Patienten mit mangelhaften Produkten mit verminderter Saugfähigkeit beliefert. Zudem sorgte eine Knappheit für Empörung - so galt es etwa als ausreichend, die Windel zwei Mal am Tag zu wechseln. Inzwischen wurden die Anforderungen verschärft: Die Windeln müssen eine höhere Saugkraft haben und werden getestet. Dennoch sei die Versorgung "nach wie vor inakzeptabel", machte Kiefer Druck auf die Hersteller, bessere zuzahlungsfreie Windeln anzubieten.

Rollatoren: Gehhilfen gehören zu den verbreitetsten Hilfsmitteln. Vor allem das Gewicht der Geräte ist für viele Bedürftige ein großes Problem. Deswegen wurde jetzt ein Maximalgewicht von zehn Kilogramm vorgeschrieben. "Das Gewicht wird sich in Zukunft weiter verringern", stellte Kiefer in Aussicht. Auch die Ausstattung von Standard-Rollatoren wird verbessert - etwa durch Reflektoren und ergonomische Handgriffe.

Innovationen: Im neuen GKV-Katalog schlagen sich viele technische Entwicklungen nieder. So gibt es für Diabetiker neue Messgeräte, die eine Blutentnahme überflüssig machen. Computergesteuerte Exo-Skelette ermöglichen Querschnittsgelähmten das Laufen, mit myoelektrisch gesteuerte Armprothesen können Armamputierte wieder greifen.