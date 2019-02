Steuern auf Agrargelder: Den Preis für die Nachlässigkeit zahlen wir alle

Osnabrück. Der Bundesrechnungshof stellt fest, dass viele Betriebe Agrarsubventionen nicht ordentlich versteuern. Schnelle Besserung ist aber nicht in Sicht. Dazu ein Kommentar.

Es ist schon erstaunlich, welche Nachlässigkeiten sich der Staat in Sachen Steuern so gönnt. Das gilt im Großen wie im vermeintlich Kleinen. Erinnert sei an die sogenannten Cum-Ex-Deals, bei denen der Staat quasi dazu einlud, das Steuersäckel zu plündern. Hunderte Millionen Euros kamen so findigen Investoren zugute und nicht der Allgemeinheit. Die Aufarbeitung dieses Versagens dauert an. Fest steht aber: Es wurde von staatlicher Seite zu spät reagiert.

Ebenso wenig Elan ist bei der mangelhaften Besteuerung von Agrarsubventionen zu beobachten. Der Bundesrechnungshof stellt nach eigenen Berechnungen fest, dass möglicherweise jeder fünfte Empfänger sich um die Steuerlast herumdrücken kann. Da wird die Brutto-Zahlung zur Netto-Unterstützung umgemünzt. Und warum hat das keine Konsequenzen? Weil Behörde A nicht weiß, was Behörde B weiß.

Sicher, das Ganze hat nicht die Dimension der Cum-Ex-Affäre. Aber es ist dennoch ein Skandal und ein fatales Signal für all diejenigen, die sich Jahr für Jahr durch ihre Steuerklärung quälen, um ja keinen Fehler zu machen. Und beide Vorgänge hängen insofern zusammen, dass sie einen Rückschluss zulassen: Es dauert in Deutschland einfach zu lange, bis systemische Steuerprobleme abgestellt werden. Den Preis für diese skandalöse Trägheit zahlen wir alle.