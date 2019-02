Osnabrück. Die Visa für den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus haben inzwischen das vereinbarte Kontingent von tausend pro Monat erreicht. Der Linken ist das nach wie vor zu wenig, sie fordern, allen Flüchtlingen das Recht auf Familienzusammenführung zu gewähren.

Immer mehr Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus dürfen ihre Angehörigen nach Deutschland holen. Im Rahmen des wieder eingeführten Familiennachzugs bei dieser Gruppe - den sogenannten subsidiär Schutzberechtigten - wurden im Dezember vergangenen Jahres 1050 Visa erteilt, im Januar sogar 1096. Das teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage unserer Redaktion mit. Auch im Februar dürfte die Zahl voraussichtlich wieder bei tausend liegen, bis zum 18.Februar waren es bereits 701 Visa. Ein Sprecher des Ministeriums sagte: "Der Familiennachzug hat Fahrt aufgenommen, die Verfahren haben sich eingespielt."

Damit erhalten fast doppelt so viele Familienangehörige wie im vergangenen Jahr die Erlaubnis zur Einreise nach Deutschland. Von August bis Dezember 2018 waren 2612 Visa ausgestellt worden, also im Schnitt 522 pro Monat.

Nachzug seit August 2018 wieder erlaubt

Auf dieses Kontingent von 1000 Familienangehörigen pro Monat hatte sich die große Koalition im vergangenen Jahr nach monatelangem Streit geeinigt und den Familiennachzug für sogenannte subsidiär geschützte Flüchtlinge ab August 2018 wieder erlaubt, nachdem er gut zwei Jahre lang ausgesetzt war. Zu dieser Kategorie gehören vor allem Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Der Nachzug war zunächst langsam in Gang gekommen und erst zum Jahresende angestiegen.Dabei gilt die Obergrenze von tausend für die Zustimmung des Bundesverwaltungsamtes. Die Zahl der tatsächlich erteilten Visa kann über der Tausender-Grenze liegen, da die Visa zeitlich verzögert erteilt werden.

36 000 Anträge weltweit

Laut Bundesregierung lagen Mitte Februar gut 36 000 Terminanfragen von Nachzugs-Bewerbern in den deutschen Botschaften vor. Das zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf eine mündliche Frage der Linken-Abgeordneten Ulla Jelpke, die unserer Redaktion vorliegt.

Zumeist stellten Familienangehörige von Flüchtlingen aus Syrien die Anträge, aber auch aus Eritrea, Afghanistan und dem Irak. Viele leben derzeit in Flüchtlingslagern im Libanon, im Irak und in der Türkei. So wurden die meisten der Anträge (41 Prozent) in der libyschen Hauptstadt Beirut gestellt, 22 Prozent in der irakischen Stadt Erbil und 14 Prozent im türkischen Istanbul. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass diese Zahlen „in der Regel auch mehrfache Registrierungen enthalten, so dass davon auszugehen ist, dass die Zahl der tatsächlichen Antragsteller geringer ist“.

Linke fordert: Beschränkungen aufheben

Die innenpolitische Expertin der Linken, Ulla Jelpke, kritisierte, dass die Bundesregierung eine viel zu hohe Zahl an Nachzüglern prognostiziert habe, um dann auf dieser Schätzung restriktive Regeln zu etablieren. Jelpke fordert, die Deckelung abzuschaffen: „Die Beschränkungen müssen umgehend zurückgenommen werden, das Recht auf Familiennachzug muss wieder für alle Flüchtlinge gelten.“

Kritik an langsamer Bürokratie

Die Linken-Politikerin kritisierte zudem die schleppende bürokratische Bearbeitung. Jelpke verlangte, dass das für 2018 vereinbarte Restkontingent auf 2019 übertagen wird. Union und SPD hatten für das vergangenen Jahr den Nachzug von 5000 Angehörigen vereinbart, aber mit 2612 Menschen erhielten nur etwas mehr als die Hälfte ein Visum. Jelpke sagte: „Das Mindeste wäre die unkomplizierte Übertragung der Visa, die im vergangenen Jahr aufgrund der schleppenden bürokratischen Bearbeitung nicht ausgeschöpft werden konnten, auf 2019.“