Trump braucht bei Gipfel mit Kim in Hanoi einen außenpolitischen Erfolg

Osnabrück. In den festgefahrenen Nordkorea-Konflikt hat der US-Präsident Bewegung gebracht. Ist Donald Trump also der kreative Zerstörer, dem es mit neuen Wegen gelingt, nahezu unlösbar geglaubte Konflikte einer Lösung näher zu bringen?

Donald Trump verhandelt mit den Taliban in Afghanistan über Frieden, und erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an. Der US-Präsident kündigt das Atomabkommen mit Iran, kehrt dem INF-Rüstungskontrollvertrag mit Russland den Rücken, und nun schüttelt er Nordkoreas Diktator Kim Jong Un zum zweiten Mal die Hand.

Seit Beginn seiner Amtszeit bricht Trump mit diplomatischen Gepflogenheiten und außenpolitischen Gewissheiten. Ist er also der kreative Zerstörer, dem es mit neuen Wegen gelingt, nahezu unlösbar geglaubte Konflikte einer Lösung näher zu bringen? „Wir tun das Unglaubliche. Wir trotzen dem Unmöglichen“, sagte er in seiner Rede zur Lage der Nation. In der Tat, Trumps Außenpolitik ist unglaublich. Erfolge aber stehen aus.

Beispiel Nordkorea. Monatelang überzogen Dealmaker und Diktator einander mit Kriegsrhetorik und Schmähungen, bevor sie sich im Juni 2018 unter vier Augen trafen. Bis heute feiert sich Trump dafür, einen Atomkrieg verhindert zu haben. Trump der Friedensengel?

Soweit muss man nicht gehen. Zumindest aber hat er Bewegung in einen festgefahrenen Konflikt gebracht. Kleiner Schönheitsfehler: Nordkorea ist immer noch Nuklearmacht. Nun steht Trump unter Druck: Kann er beim Gipfel in Hanoi keine konkreteren Ergebnisse präsentieren, machte das seine unglaubliche Außenpolitik kaum glaubwürdiger.