Osnabrück/Berlin. Das Bundesjustizministerium will Hauskäufer entlasten: Künftig soll allein der Verkäufer eines Hauses oder einer Wohnung die Maklerkosten tragen. Während Ökonomen mehr Wettbewerb unter Maklern erwarten, läuft deren Verband Sturm gegen die Ausweitung des Bestellerprinzips.

Seit 2015 gilt: Wer eine Wohnung vermieten will, muss den Makler selbst bezahlen. Geht es nach Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD), soll das sogenannte Bestellerprinzip in Zukunft auch bei Immobilienkäufen gelten. Ein entsprechender Referentenentwurf sieht vor, dass Kaufinteressenten nur noch dann den Makler bezahlen, wenn sie selbst ihn mit der Suche nach einer geeigneten Immobilie beauftragt haben. Hat der Verkäufer den Makler eingeschaltet, soll er ihn allein bezahlen. Das Justizressort erwartet, dass sich für Immobilienkäufer Einsparungen von bis zu drei Milliarden Euro ergeben. „Ein eigenes Zuhause wird gerade für junge Menschen und Familien immer schwerer zu finanzieren“, sagte Ministerin Barley der „Süddeutschen Zeitung“ zur Begründung des Vorhabens.

Die Maklerprovisionen machen einen erheblichen Teil der Nebenkosten beim Immobilienkauf aus, zu denen noch die Grunderwerbsteuer sowie Notar- und Grundbuchkosten zählen. Die Kaufnebenkosten belaufen sich je nach Bundesland auf rund 9 bis 16 Prozent des Kaufpreises und werden von den Banken in aller Regel nicht finanziert, sodass der Käufer diese Summe zuerst ansparen muss.

Käufer schultern höhere Last

Die Maklercourtage bewegt sich zwischen 3,57 und 7,14 Prozent. In elf von 16 Bundesländern – darunter auch Niedersachsen – gilt bereits heute, dass die Courtage hälftig zwischen Käufer und Verkäufer aufgeteilt wird. Zumindest theoretisch: Auswertungen des Maklerunternehmens Homeday zeigen, dass die Käufer in der Realität häufig einen deutlich höheren Anteil der Last schultern.

Im Referentenentwurf heißt es dazu: „Auf besonders angespannten Immobilienmärkten ist es sogar üblich, dass der Käufer die volle Provision alleine trägt, obwohl er weder auf die Auswahl des Maklers, noch auf die Höhe der Provision Einfluss nehmen kann.“ Wer sich weigere, scheide aus dem Bewerberkreis aus. Das neue Gesetz solle „Verbraucher vor der Ausnutzung dieser faktischen Zwangslage schützen“.

Ökonom erwartet mehr Wettbewerb

Beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) stoßen die Pläne der Justizministerin auf Zustimmung. „Die Einführung des Bestellerprinzips bei Immobilienkäufen ist ein Schritt zu mehr Transparenz am Markt und würde zu mehr Wettbewerb unter den Maklern führen“, sagte IW-Immobilienexperte Pekko Sagner am Montag. im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Verkäufer eines Hauses oder einer Wohnung könne eher mit den Maklern über deren Bezahlung verhandeln, schließlich biete er das gesuchte Gut an. „Als Käufer sind Sie dagegen Bittsteller und haben eine deutlich schlechtere Verhandlungsposition“, so Sagner. Bisher bestehe für die Immobilienmakler kein Anreiz, in einen Wettbewerb zueinander zu treten.

Kritik von Maklerverband IVD

Von den Maklern hagelt es dagegen Kritik. Ihr Brachenverband IVD lehnt die Ausweitung des Besterllerprinzips rundheraus ab. Das SPD-Vorhaben werde die Käufer finanziell nicht entlasten, sagte IVD-Präsident Michael Schick gestern laut Mitteilung. Der Verband erwartet, dass die Verkäufer versuchen werden, die Maklerkosten einzupreisen. Da mit dem Kaufpreis auch die Grundsteuer steige, werde der Käufer unterm Strich „nicht entlastet, sondern belastet“. Außerdem könne der keine Beratungsleistung mehr verlangen. Das könne nicht im Sinne des Verbraucherschutzes sein, so Schick weiter.

Für die Maklerbranche bedeutete bereits die Einführung des Bestellerprinzips bei Mietwohnungen 2015 einen tiefen Einschnitt. Vor der Gesetzesänderung hielten sich Vermietungen und Verkauf etwa die Waage, seither konzentrieren sich die meisten Makler auf den lukrativeren Verkauf von Immobilien. Auch dieses Standbein dürfte unter Druck geraten, sollte der Plan Barleys Gesetz werden. Manfred Neuhöfer, Geschäftsführer des Immobilienforschungsinstituts F+B rechnet mit spürbaren Folgen für die Branche. „Wenn die Einführung des Bestellerprinzips einhergeht mit einem Abflauen des Immobilienbooms, dürfte es eine Marktbereinigung geben.“