Nach ihrem historischen Treffen in Singapur kommen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un erneut zusammen - diesmal in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Bei dem zweitägigen Treffen wollen beide ihre Gespräche über das Ende des Atomwaffenprogramms Nordkoreas fortsetzen. Gibt es diesmal handfeste Ergebnisse? Alle wichtigen News & Infos vom Trump-Kim-Gipfel am Mittwoch, 27. Februar, ab 07.00 Uhr im Liveblog.