Venezuela: Guaidó darf nicht die Nerven verlieren

Osnabrück. Nachdem Hilfsgüter aus dem Ausland von Venezuelas Machthaber Maduro gestoppt wurden, ist die Lage in dem Krisenland gefährlicher als je zuvor. Weder die Opposition noch die westliche Staatengemeinschaft dürfen jetzt die Nerven verlieren.

Falls Venezuelas Machthaber Nicolas Maduro noch einen Beweis schuldig war, dass ihm das Schicksal seiner Landsleute herzlich egal ist, dann hat er ihn am Wochenende erbracht. Internationale Hilfslieferungen für die Not leidende Bevölkerung an der Grenze abfangen und vernichten zu lassen – damit signalisiert der sozialistische Diktator unmissverständlich, dass er nicht freiwillig beiseitetreten wird.

Die venezolanische Opposition um Juan Guaidó erlebte am Wochenende ein Menetekel. Der Plan des Übergangspräsidenten, durch Hilfslieferungen die Autorität des Staatschefs zu untergraben und das Militär auf die eigene Seite zu ziehen, ist gescheitert.

Oppositionsführer Guaidó darf jetzt nicht die Nerven verlieren. Wenn er davon spricht, sich „alle Optionen offenhalten“ zu wollen, verheißt das nichts Gutes. Gibt er das Signal zum gewaltsamen Widerstand gegen das Regime, dürfte im Handumdrehen ein Bürgerkrieg mit ungewissem Ausgang entbrennen. Womöglich kann Guaidó doch noch Verbündete im Sicherheitsapparat finden, die einen Machtwechsel ohne großes Blutvergießen ermöglichen.

Der Westen bleibt in der Zuschauerrolle gefangen. Mehr als diplomatische und humanitäre Hilfe ist nicht drin. Nach den Debakeln in Libyen, Syrien und Afghanistan hält sich die Bereitschaft zu militärischen Interventionen in Grenzen – auch in den USA.