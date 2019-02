Bonn. Mehr, weniger oder gar keine Europäische Union: Die Positionen zu Europa gehen in der Linken weit auseinander. In Bonn ringt die Partei um eine gemeinsame Linie.

Kein Anti-EU-Kurs, aber auch keine „Republik Europa“ - die Linke hat auf ihrem Bundesparteitag beide Extrempositionen zur Europäischen Union abgelehnt.

In ihrem Programm für die Europawahl am 26. Mai fordert sie nun lediglich eine grundlegende Reform und einen „Neustart“ der EU. Dem Staatenbund werden Grundlagen zugeschrieben, die „zur Aufrüstung verpflichten, auf Militärinterventionen orientieren, die Anforderungen der demokratischen Gestaltung entgegenstehen und die neoliberale Politik (...) vorschreiben“.

Zum Auftakt des Parteitags hatte Parteichefin Katja Kipping am Freitag ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union abgegeben. „Wir wollen kein Auseinanderbrechen der EU“, sagte sie. Ein Zurück zum Nebeneinander von Nationalstaaten dürfe niemals Ziel sein.

EU-Kritiker vom linken Flügel der Partei forderten einen harten Anti-EU-Kurs. Die EU sei nicht reformierbar. Teile des gemäßigten Reformerlagers dagegen wollten eine „Republik Europa“, also viel mehr europäische Zusammenarbeit als bisher. Sozial- und Arbeitsrechte, Steuern und Außenpolitik sollten ihrer Meinung nach europäisch geregelt werden.

Linken-Europachef Gregor Gysi warnte seine Partei davor, die Europäische Union zu negativ darzustellen. „Ich glaube, dass die Menschen auch Aussichten brauchen, Hoffnungen, Perspektiven“, so Gysi in Bonn. „Wir können und müssen die Menschen begeistern für unseren Weg in ein linkes Europa.“ Die EU müsse als Chance begriffen werden und nicht als „notwendiges Übel“.

Den Befürwortern eines strikten Anti-EU-Kurses in seiner Partei hielt Gysi entgegen: „Wir treten zur Wahl des Europäischen Parlaments an, weil wir die europäische Integration wollen.“ Dafür müsse die EU allerdings grundlegend reformiert werden.

Gysi ist Vorsitzender der Parteienfamilie Europäische Linke. Ihr werden etwa 50 der künftig 705 Sitze im nächsten EU-Parlament vorhergesagt. Der 71-jährige frühere Fraktionschef im Bundestag betonte die Bedeutung der Wahl am 26. Mai: „Die Europawahlen waren noch nie so wichtig wie in diesem Jahr.“ Es gehe darum, ob ein Neustart gelinge oder sich der Zerfall der Union forciere.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch rief seine Partei nach einem zerstrittenen Jahr zur Geschlossenheit auf. „Wir müssen wieder auf die Erfolgsspur kommen“, sagte er beim Parteitag. Dafür seien „Einheit und Haltung“ nötig, statt „kleinteiliger Streit um irgendeinen Millimeter innerparteilicher Raumgewinn“. Die EU sei in einem desolaten Zustand, sagte Bartsch. „Die Rechten wollen sich Europa unter den Nagel reißen. Und das Schlimme ist: Sie sind partiell damit erfolgreich“, warnte er. Die Linke könne nur dann Wähler gewinnen, wenn sie selbst begeistert von ihren Ideen sei und nicht zerstritten.