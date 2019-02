Osnabrück. Die Europäer setzen auf arabische Staaten, um den Migrationsdruck aus Afrika abzuwehren. Dazu nehmen sie auch in Kauf, autoritäre Regime zu stützen. Das könnte sich rächen. Denn in Nordafrika sitzen viele junge Männer auf gepackten Koffern, weil sich die Hoffnungen aus dem „Arabischen Frühling“ nicht erfüllt haben.

„Was auch immer in der arabischen Welt passiert, es hat Konsequenzen für Europa. Und was immer in Europa geschieht, es berührt die arabische Welt“ – so hat es die EU-Außenbeauftragte Frederica Mogherini kürzlich auf den Punkt gebracht. Und weil das so sei, sagte sie, „haben wir alle die Pflicht für gemeinsame Probleme auch zusammen nach Lösungen zu suchen“.

Von Sonntag an bietet sich eine einmalige Gelegenheit dazu. Erstmals gipfeln die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und der Arabischen Liga gemeinsam. Bei dem zweitägigen Treffen im ägyptischen Scharm El Scheikh geht es um die Herausforderungen, denen sich sowohl die Europäer als auch die Araber gegenübersehen: Terrorismus, Klimawandel, Lage der Menschenrechte und Migration. Letzteres dürfte das Treffen dominieren – zumal aus Sicht der Europäer.

Für sie ist die enge Kooperation mit den Staaten jenseits des Mitelmeers wichtiger denn je. Der Gipfel solle Startpunkt dafür sein, die bestehenden europäischen Beziehungen und Abkommen mit den Staaten der Arabischen Liga zu bündeln, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auch vor dem Hintergrund, dass Peking und Moskau an der Südgrenze Europas sehr aktiv seien, müsse die EU im Dialog mit der Region sein.

„Es wird ein paar schöne Bilder geben, mit denen Autokraten ihre Hände in Unschuld waschen können“, dämpfte der Außenexperte der Grünen, Omid Nouripour, die Erwartungen an das Ereignis. Und auch Stephan Roll, Forschungsgruppenleiter Naher und Mittlerer Osten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist skeptisch, dass das Treffen nachhaltige Ergebnisse liefert.

„Untereinander gehen die Staaten der Arabischen Liga zum Teil übel miteinander um und haben unterschiedliche Interessen. Als Gemeinschaft ist man nicht sprechfähig“, sagte Roll im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein Flüchtlingsabkommen, wie es die EU mit der Türkei geschlossen habe, sei mit der Arabischen Liga undenkbar. Wozu dann der Gipfel? Viel Gesprächsbedarf

„Vermutlich wird das Treffen als Gelegenheit für zahlreiche bilaterale Gespräche hinter verschlossenen Türen genutzt“, schätzt der Nah- und Mittelost-Experte. Denn zu besprechen gibt es in de Tat viel. „Die Europäer unterschätzen wie fragil die Situation in den meisten arabischen Staaten ist, die sozioökonomische Lage ist zum Teil verheerend, den Gesellschaften mangelt es an Perspektiven. Entwicklungshilfe entlässt die Länder zu oft aus der Verantwortung“, sagt der Experte. Es könne jederzeit zur einem neuen Arabischen Frühling kommen, dieser drohe dann aber „noch blutiger, noch eruptiver zu verlaufen, mit völlig unabsehbaren Konsequenzen.“

Der Einwanderungsdruck aus Afrika auf Europa bleibt hoch – und dürfte in den nächsten Jahren noch wachsen. Allein bis 2030 werden 750 Millionen Afrikaner unter 18 Jahre alt sein. Diese Menschen benötigen Jobs und Perspektiven. Genau daran aber hapert es auf dem Schwarzen Kontinent.

„Die europäischen Außengrenzen werden weiter getestet werden“, sagte Fabrice Leggeri, Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, vor wenigen Tagen bei der Vorstellung des Jahresberichts. Es wachse vor allem der Druck auf die westliche Mittelmeerroute. 160 Prozent mehr illegale Grenzübertritte seien 2018 in Spanien im Vergleich zu 2017 registriert worden. „Es ist die Route Nummer eins in die EU bei illegalen Überquerungen“, sagte Leggeri.





Die meisten der 57 000 Migranten und Flüchtlinge, die diese Route nahmen, sind in Marokko gestartet. Sie kommen aus dem sub-saharischen Afrika oder Marokko selbst. Zwar gebe es derzeit keine „brennende Krise“, betonte Leggeri, umso wichtiger sei es, die Zeit zu nutzen und den Grenzschutz zu stärken, um auf künftige Krisen vorbereitet zu sein.

Zur Vorbeugung gehört es nach dem Willen der EU auch, Abkommen mit Mittelmeeranrainern zu schließen, um zu verhindern, dass sich Migranten überhaupt auf den Seeweg nach Europa wagen. Auch exterritoriale Auffanglager auf afrikanischem Boden sind im Gespräch, von denen aus Asyl- oder Aufenthaltsanträge gestellt werden könnten. Die Mittelmeeranrainer in Nordafrika als Bollwerk gegen die Migration aus Afrika? So hätten es die Europäer gern.

Dabei sitzen in Nordafrika selbst viele Menschen, auf gepackten Koffern. Doch Chancen auf Asyl in der EU sind minimal. So hat sich in Deutschland die Zahl der Abschiebungen in die Maghreb-Staaten im vergangenen Jahr deutlich erhöht. 2018 wurden 1 873 Menschen nach Tunesien, Algerien und Marokko zurückgeführt, 35 Prozent mehr als 2017, wie das Bundesinnenministerium am Freitag mitteilte. Freiwillig will kaum jemand zurück. Denn die in den „Arabischen Frühling“ nach 2011 gesteckten Hoffnungen haben sich für die Bürger nicht erfüllt. Unerfüllte Hoffnungen

Zwar wurden diktatorische Regime gestürzt; ähnlich autoritäre Machthaber traten jedoch umgehend in die Fußstapfen der Geschassten – wie im Falle Ägyptens.

Die in Ägypten bevorstehende Verfassungsänderung weitet die Macht von Präsident Al Sisi deutlich aus und untergräbt die Demokratie endgültig. Die Lage der Bürger- und Menschenrechte in Ägypten ist heute schlimmer als vor dem Arabischen Frühling unter Präsident Mubarak. Omid Nouripour, Grünen-Außenexperte





„Die dort bevorstehende Verfassungsänderung weitet die Macht von Präsident Al Sisi deutlich aus und untergräbt die Demokratie endgültig. Die Lage der Bürger- und Menschenrechte in Ägypten ist heute schlimmer als vor dem Arabischen Frühling unter Präsident Mubarak“, sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Omid Nouripour, im Gespräch mit unserer Redaktion. 60 000 politische Gefangene säßen in Ägypten in Haft. „Und die EU schweigt, weil Ägypten ihr als Torwächter dient und Flüchtlinge aus Afrika vom Leib hält, mahnt Nouripour: „Europa muss aus der Flüchtlingshypnose aufwachen“.

Europa benötige endlich „einen langfristigen politischen Ansatz zur sozialen und ökonomischen Verbesserung der Lage in den arabischen Staaten, wenn es neue Flüchtlingsbewegungen verhindern will“. Dazu gehöre es auch, einzelne Länder bei der Bekämpfung von Korruption viel stärker zu unterstützen.

„Wer langfristig Migration nach Europa verhindern will, muss die Länder nachhaltig sozial und ökonomisch stärken und Finanzhilfen viel konsequenter an gute Regierungsführung knüpfen als bisher“, sagt Nah- und Mittelost-Experte Roll. „Ansonsten trage die EU zur Festigung jener Strukturen bei, die die Menschen im Arabischen Frühling modernisieren wollten. Abgesehen von Tunesien gibt es aber überall nur Rückschritte.“ Uneinigkeit der EU

Schon im Vorfeld des Treffens der Staas- und Regierungschefs aus der EU und der Arabischen Liga hatte es Schwierigkeiten gegeben. So hatten sich Vertreter der beiden Zusammenschlüsse Anfang Februar bei einem Vorbereitungstreffen nicht auf eine Erklärung zu ihren Beziehungen einigen können.

Als ein Grund galt der Widerstand Ungarns gegen die geplante EU-Positionierung zum Thema Migration. Die Erklärung sollte indirekt auf den „Globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration“ der UN verweisen, den die Regierung in Budapest aber für zu migrationsfreundlich hält.