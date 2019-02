Berlin. DIHK-Präsident Eric Schweitzer fordert angesichts von Milliardenüberschüssen Entlastungen für Unternehmen und Bürger. Nur dann bleibe Deutschlands Wirtschaft wettbewerbsfähig. Den Vorstoß von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, staatliche Industrie-Champions zu schmieden, erklärt er im Interview für falsch.

Herr Schweitzer, das Wachstum schwächelt, der Industrieanteil sinkt: Geht Deutschlands Wirtschaft die Puste aus?



2017 hatten wir 2,2 Prozent. Die Prognose für 2018 lag bei 2,7 Prozent, dann ist es bei 1,4 ausgegangen. Im zweiten Halbjahr ist die Wirtschaftsleistung sogar gesunken. Für 2019 erwarten wir 0,9 Prozent. Das heißt: Wir kommen in deutlich raueres Fahrwasser. Das liegt vor allem an der Halbierung des Exportwachstums, bedingt durch den Brexit und die Handelskonflikte mit den USA – wobei der Streit zwischen Washington und Peking alles überlagert. Ich erwarte aktuell zwar keine Rezession, aber die Jause ist vorbei.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier will die Unternehmen steuerlich entlasten, Finanzminister Olaf Scholz sagt dagegen, in Sachen Wettbewerbsfähigkeit liege Deutschland ganz weit vorn…

Das gilt für die Vergangenheit. Denn schon der Blick auf die digitale Infrastruktur zeigt: Wir hinken inzwischen ziemlich weit hinterher. Funklöcher mitten im Land – das leistet sich so kaum ein anderer europäischer Staat. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf. Und bei den Steuern brauchen wir Entlastungen. Die letzte Steuerreform liegt zehn Jahre zurück. Wenn wir nichts tun, sind wir 2022 das Land mit der höchsten Besteuerung unter den entwickelten Industriestaaten. Das hemmt die Investitionen.

Sollte sich Deutschland wirklich auf einen von US-Präsident Trump angeheizten Steuersenkungswettbewerb einlassen?

Einen von Trump gestarteten Steuerwettbewerb nach unten sehe ich nicht. Es wäre ein Fehler zu sagen, alles was Donald Trump macht ist falsch. Seine Steuerreform kurbelt das Wachstum an. Die Konjunkturaussichten in den USA sind deutlich besser als in Deutschland.

Trumps Reform treibt die Staatsverschuldung in die Höhe. Wenn die Einnahmen sinken, woher soll das Geld für die von Ihnen geforderten Investitionen kommen?

Die Steuereinnahmen in Deutschland sprudeln seit zehn Jahren. Auch 2018 hat der Staat Rekordüberschüsse erzielt. Statt das Geld in unsere Zukunft zu investieren, ist die Politik viele neue Verpflichtungen eingegangen. Das Jammern über das Ende der fetten Jahre ist fehl am Platze. Vor allem ist es kein Selbstzweck, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Steuereinnahmen sind insgesamt dann hoch, wenn investiert wird und die Beschäftigung zunimmt. Ein ganz wichtiger erster Schritt wäre die vollständige Abschaffung des Solidaritätsbeitrages. Der Soli war zweckgebunden für den Aufbau Ost eingeführt worden. Die Mauer ist vor 30 Jahren gefallen.

Wirtschaftsminister Altmaier hat eine Industrie-Strategie vorgelegt, die sogar Verstaatlichungen vorsieht, um etwa der Konkurrenz aus China zu begegnen…

Die Idee, eine nationale Strategie zu entwickeln, ist wichtig. Wir müssen uns Gedanken machen, wo Deutschlands Industrie in zehn, fünfzehn Jahren stehen soll. Dafür müssen wir aber insbesondere die Rahmenbedingungen in den Blick nehmen - dazu gehören wettbewerbsfähige Strompreise ebenso wie wettbewerbsfähige Abgaben. Was fehlt, ist eine digitale Infrastruktur auf der Höhe der Zeit, das anzustoßen ist eine klassische staatliche Aufgabe. Staatliche Beteiligungen an Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, sehe ich kritisch.

Nationale oder gar europäische „Champions“ braucht es nicht?

Mit Ausnahme von Airbus haben sich die vielen starken Unternehmen in Deutschland nicht entwickelt, weil der Staat gesagt hat, wir brauchen einen nationalen Champion. Sie haben sich dank weitsichtiger Eigentümer und einer überzeugenden Strategie durchgesetzt. Politische Eingriffe mit dem Ziel, bestimmte Firmen zu Champions auszubauen, sind in einer Marktwirtschaft wenig sinnvoll. Der Staat sollte sich auf die richtigen Rahmenbedingungen konzentrieren und sich für einen fairen internationalen Wettbewerb einsetzen. Hier ist die Bundesregierung gefragt.

Gestritten wird in der Regierung über den Klimaschutz. Ärgert sich die Industrie über die Hängepartie?

Die internationalen Klimaschutzziele sollten eingehalten werden. Dafür müssen wir bei der Energieerzeugung, im Verkehr, in der Gebäudesanierung und in der Landwirtschaft CO2-Emissionen einsparen. Ein Klimaschutzgesetz mit starren Vorgaben für die Reduzierungen in den verschiedenen Sektoren wird so nicht zum Erfolg führen. Viel wichtiger wären konkrete Fortschritte etwa bei der Gebäudesanierung. Hier hat der Staat schon vor Jahren eine steuerliche Förderung versprochen. Darauf warten wir bis heute! Im Verkehrsbereich werden wir die Einsparungen durch die Vorgaben aus Brüssel und durch neue Antriebsarten erreichen. Auch dafür wird kein Rahmengesetz gebraucht.

Der BDI fordert zusätzliche CO2-Abgaben…

Für Industrie und Energieerzeugung gibt es schon lange den europäischen Emissionshandel. Käme hier noch eine CO2-Abgabe hinzu, wäre das doppelt gemoppelt.

Um Diesel-Fahrverbote zu verhindern, sollen die Stickoxid-Grenzwerte nicht ganz so streng eingehalten werden. Was sagen Sie denjenigen, die darin einen Kotau vor der Industrie sehen?

Dass sie irren. Die Grenzwerte sollen ja eingehalten werden, nur eben mit anderen Mitteln als über Fahrverbote. Das ist auch möglich. Die Stickoxid-Emissionen gehen doch seit Jahren nach unten, seit den 90er Jahren um mehr als 60 Prozent. Es ist richtig, einen Ermessensspielraum zu nutzen und nicht bei geringfügigen Überschreitungen eine unverhältnismäßige Vollbremsung zu machen. So sieht es ja auch die EU-Kommission. Das ist ein vernünftiger Weg.

Ein Blick ins Ausland: Ein harter Brexit rückt näher. Sollte die EU London entgegenkommen, noch mal verhandeln, um das ganz große Chaos zu verhindern?

Großbritannien ist unser sechstgrößter Handelspartner. Wir exportieren jährlich für über 80 Milliarden Euro dorthin. Daran hängen hierzulande 750 000 Jobs. Ein harter Brexit würde auch uns hart treffen. Es bleibt nur noch ein Monat, um das zu verhindern. Das ist verdammt wenig Zeit. Aber der Ball liegt im Spielfeld der Briten. Niemand weiß derzeit, was im Unterhaus mehrheitsfähig ist. Mit so jemandem ist schwer zu verhandeln.

Macht sich in der Industrie Panik breit?

Unsere DIHK-Brexit-Checkliste wurde bereits mehr als 30.000 Mal nachgefragt. Das Problem bleibt: Die Unternehmen können sich nicht hundertprozentig vorbereiten. Die Hälfte der Firmen sagen uns, sie wüssten nicht, was sie erwartet. Ein wochenlanges Chaos scheint dann schwer abzuwenden zu sein. Wir rasen auf den Tag X zu. Es steht viel auf dem Spiel. Sollte der Handel mit UK in Folge des Brexits um zehn Prozent zurückgehen und zudem der damit verbundene EU-Handel um 2,5 Prozent sinken, knickt das deutsche Wachstum allein dadurch um 0,2 Prozent ein. Und das sind nur die direkten Effekte in der ersten Runde. Zweifelsohne hat der Brexit auch darüber hinaus negative Folgen – zum Beispiel wenn Verträge plötzlich ungültig sind, Finanzierungen platzen, Investitionen aufgeschoben werden oder es Probleme bei der Beschäftigung britischer Mitarbeiter gibt.

Aus den USA drohen weiter Strafzölle auf Autos Made in Germany. Trump sagt, um diese abzuwenden, liege der Ball in Brüssel…

Zölle wurden mit der Begründung diskutiert, deutsche Autos seien eine Gefahr für die amerikanische Sicherheit. Das ist natürlich absurd. Aber wir wissen: Was Trump sagt, meint er ernst. Er will Zölle verhängen, wenn er sich mit der EU nicht auf einen „Deal“ einigen kann, zu dem ein Abbau europäischer Handelsschranken für die Landwirtschaft gehören sollen. Das müssen die europäischen Unterhändler sehr ernst nehmen. Verhängt Trump Zölle, würde die deutsche Wirtschaft massiv getroffen. Allein für die Automobilindustrie wäre ein Schaden von sechs Milliarden Euro zu erwarten. Die schwächelnde Konjunktur würde dadurch noch stärker ausgebremst.