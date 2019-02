Osnabrück. Neuer Vorstoß im Kampf gegen Altersarmut: Die geplante Grundrente ist „richtig und wichtig“, aber nicht ausreichend, mahnt der Sozialverband VdK Deutschland. Er fordert zusätzlich einen neuen Freibetrag für Rentner in der Grundsicherung. Einer Studie zufolge würden davon insgesamt 1,8 Millionen Menschen mit geringen Renten profitieren.

Nach den Vorstellungen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sollen drei bis vier Millionen Rentner in den Genuss der Grundrente kommen. Sie können laut Heil mit bis zu 447 Euro zusätzlich im Monat rechnen. Voraussetzung für einen Zuschlag sind nach den bisherigen Plänen 35 Jahre Beitragszeiten. Hunderttausende Menschen mit geringen Rentenanwrtaschaften können diese 35 Jahre allerdings nicht vorweisen. Heil schließt deshalb nach anhaltender Kritik nicht aus, „dass wir den Übergang etwas fließender gestalten“.

Der VdK hat indessen noch weitergehende Vorstellungen: Er fordert zusätzlich einen Freibetrag in Höhe von 212 Euro im Monat für Rentner in der Grundsicherung, so VdK-Präsidentin Verena Bentele gegenüber unserer Redaktion.

Schon aktuell werden nicht mehr alle Renteneinkommen vollständig auf die Grundsicherung angerechnet. Allerdings gilt der Freibetrag, der sich aus einem Sockelbetrag von 100 Euro und einer Variablen zusammensetzt, nur für Einkünfte aus Betriebsrenten und privater Vorsorge. Der VdK verlangt nun eine Ausweitung der Regelung auf gesetzliche Renten (Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten).

Davon profitieren würden nlaut der Studie mehr als 1,8 Millionen Menschen: 650000 bestehende Leistungsempfänger, 760000 neue Leistungsempfänger und 394000 Personen in verdeckter Armut.

Und wer würde wieviele beommen? Heutige Bezieher von Alters-. Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenrente könnten laut Prognos mit einem durchschnittlichen monatlichen Freibetrag von 168 Euro rechnen. Für neue Leistungsempfänger wären es der Untersuchung zufolge 200 Euro und für Personen in verdeckter Armut 186 Euro Freibetrag.

Die geschätzten Kosten für den Steuerzahler gehen in die Milliarden. Insgesamt würden 4,97 Milliarden Euro im Jahr benötigt, wenn alle Anspruchsberechtigten den Freibetrag in Anspruch nehmen, heißt es in der Studie, die unserer Redaktion vorliegt.

Anzeige Anzeige









VdK-Präsidentin Verena Bentele nannte es mit Blick auf die Grundrente „richtig und wichtig“, niedrige Renten aufzuwerten. Sie begrüßte es zudem, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil plane, bei den Zugangsvoraussetzungen von 35 Beitragsjahren nachzubessern. „So können auch Arbeitnehmer von der Grundrente profitieren, die beispielsweise nur 34 Jahre in die Rentenkasse einbezahlt haben.“ Zugleich betonte Bentele aber auch: „Im Kampf gegen Altersarmut braucht es darüber hinaus weitere Maßnahmen für Arbeitnehmer, die längere Zeit arbeitslos waren oder krankheitsbedingt jahrelang nicht arbeiten konnten.“

Für diese Menschen, die nur sehr geringe Rentenansprüche erworben hätten und deshalb im Alter auf Grundsicherung angewiesen seien, müsse etwas getan werden. forderte die VdK-Präsidentin. Aktuell werde deren Rente zu 100 Prozent mit der Grundsicherung verrechnet. Bentele: „Das ist nicht gerecht. Deshalb braucht es einen Freibetrag für die gesetzliche Rente in der Grundsicherung in Höhe von 212 Euro, wie es ihn derzeit schon für die betriebliche und private Altersvorsorge gibt.“

Die Zahl der Alters- und Erwrbsminderungsrentner, die auf Leistungen der Grundsicherung sind, ist zuletzt kontinuierlich gestiegen: Zwischen 2003 und 2017 erhöhte sie sich laut Prognos um 439000 auf 1059000.