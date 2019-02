Katja Kipping verpackt ihre Kritik an der EU in eine "Liebeserklärung". Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn. Die Linke tut sich schwer, Gutes über die EU zu sagen. Aber wie viel Kritik an dem Staatenbund ist angebracht? Ein Parteitag in Bonn entscheidet am Samstag darüber. Linke-Chefin Kipping macht zu Beginn klare Ansagen.