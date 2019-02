Finger weg von den Daten smarter Autos!

Osnabrück. Wer sich heute aus dem Griff von Datensammelkraken befreien will, kann bei seinem Handy Einstellungen ändern, es liegen lassen oder überhaupt kein Smartphone nutzen. Künftig dürfte es für Durchschnittsbürger aber schwerer werden, der unkontrollierbaren Datensammelei zu entgehen.

Viele Menschen sind auf ihr Auto angewiesen – wenn das aber künftig bis unters Dach mit IT vollgepackt wird, die permanent Daten registriert, übermittelt, und speichert, ohne dass sie deaktiviert werden kann, ist der Nutzer ausgeliefert.

Das fängt damit an, dass mittlerweile jedes Neufahrzeug in der EU Positionsdaten bei einem Unfall übermittelt – also permanent Standorte senden kann. Und es endet beim aufgezeichneten Fahrverhalten.

Wenn die TÜV-Organisationen vorschlagen, eine seriöse Datensammelorganisation zu schaffen, damit nicht alle Informationen an die Hersteller übermittelt werden, ist das ein ehrenhafter Versuch, ein Szenario für Datenschutz zu entwickeln. Es ist aber unsinnig, wenn sie fordern, dass Versicherungen bei Unfällen Zugriff erhalten sollen.

Denn deren Hauptinteresse besteht darin, Zahlungen an Unfallgegner zu vermeiden und Kunden Fehlverhalten nachzuweisen. Am Ende stünde die Dauerüberwachung jedes Fahrers. Für bestmöglichen Schutz davor zu sorgen, ist Aufgabe des Gesetzgebers.