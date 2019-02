Berlin. 11 Uhr im Haus der Bundespressekonferenz. Obwohl Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz nebenan seine Pläne gegen Sozialbetrug präsentiert, drängen sich mehr Journalisten und Kameraleute in Raum 101. Auf dem Podium sitzt Alexander Jorde, 22 Jahre alt, Pflege-Azubi, und sagt: "Es ist viel zu wenig passiert!"

Jorde is back. Der Hildesheimer ist zurück auf der politischen Bühne. Schlagartig berühmt wurde der junge Mann am 21. September 2017 um 20.33 Uhr. In der ARD-Wahlarena stellte er Kanzlerin Angela Merkel vor Millionen TV-Zuschauern bloß.



In seinem ersten Ausbildungsjahr habe er gelernt, dass die Würde von Alten und Kranken "tagtäglich in Deutschland tausendfach verletzt wird", sagt er und attackiert Merkel direkt: "Die Pflege ist so überlastet und Sie sind seit zwölf Jahren an der Regierung und haben in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan."

Das sitzt. Die Kanzlerin hat Jordes Wut nicht viel entgegenzusetzen. Der Pflegenotstand wird über Nacht zum Mega-Thema und ist es bis heute geblieben. In den Koalitionsverhandlungen werden neue Stellen und eine Umstellung der Pflegefinanzierung beschlossen. Und in der Regierung haben Familienministerin Franziska Giffey, Gesundheitsminister Jens Spahn und Arbeitsminister Hubertus Heil eine "Konzertierte Aktion Pflege" gestartet.

Es bewegt sich etwas. Jorde könnte sich über seinen Erfolg freuen. Aber Mission erfüllt? Mitnichten, seine Wut ist noch lange nicht verflogen, und deshalb hat er - neben der Ausbildung - ein Buch geschrieben: "Kranke Pflege" heißt es und erscheint am Montag.

Bei der Vorstellung vor der Hauptstadtpresse sitzt Karl Lauterbach neben Jorde. Der SPD-Gesundheitspolitiker findet das Buch "super". "Locker geschrieben" sei es, "gut verständlich", „sehr zu empfehlen“. Dabei sind der Professor mit der Fliege und der Jungspund in Jeans und blauem Pulli keineswegs immer einer Meinung.

Die Lage sei "noch viel dramatischer als von Herrn Jorde beschrieben", beginnt Lauterbach seinen Vortrag, und kommt immer wieder auf seine Kernbotschaft zurück: Um die Pflege zu verbessern, gehe es "um Geld, um Geld und um Geld". Im Zentrum der Krise stünden die ökonomischen Verteilungskämpfe.

Klar, ohne höhere Löhne wird es nicht besser. Aber Jorde hat eine breitere Botschaft, und das macht sein Buch so lese- und beachtenswert. Er räumt auf mit dem Vorurteil, der Pflegealltag bestehe vor allem aus Hintern abwischen und Händchen halten. Eindringlich beschreibt er, wie komplex und vielseitig der Beruf längst geworden ist, was es bedeutet, Pflegebedürftige richtig zu versorgen, den Stationsalltag zu managen, sich mit den Ärzten abzustimmen. Er verlangt kein Mitleid mit den wackeren Pflegern sondern Respekt für tägliche Höchstleistungen - und politisches Handeln, damit die Fachkräfte ihren Job vernünftig machen können. „Personaluntergrenzen auf allen Stationen“ lautet eine seiner zentralen Forderungen.

Dass Familienministerin Franziska Giffey ihre Öffentlichkeitskampagne unter das Motto "coole Pflege" stellt, bringt Jorde auf die Palme. "Was wir machen ist nicht cool, sondern komplex, schwierig, und es geht immer wieder um Leben und Tod", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Das habe Giffey offenbar noch immer nicht begriffen.

Seine Wut darüber, dass die Politik die Pflege seit Mitte der 90er Jahre in den Notstand getrieben habe, bekommt auch Lauterbach zu spüren. Die SPD habe versprochen, nur dann wieder mit der Union zu koalieren, wenn eine Bürgerversicherung für eine ausreichende und solidarische Pflegefinanzierung sorge, sagt er bei der Buchvorstellung. Doch dann hätten sich die Genossen "abkanzeln" und "die Butter vom Brot nehmen lassen". Dass er Langzeit-Gesundheitspolitiker Lauterbach damit gehörig ärgert, schert den Azubi und Autor nicht.

Auch seine eigenen Kollegen verschont Jorde nicht. Er hält ihnen vor, sich aufzuopfern, bei Personalengpässen einzuspringen, eben alles zu tun, um die Kranken nicht im Stich zu lassen - und genau dadurch die Mangelwirtschaft zu ermöglichen. "Engagiert Euch, geht in die Gewerkschaften, damit die Pflege eine Stimme bekommt", ruft er ihnen in seinem Buch zu.

Er selbst ist seit vergangenem Oktober SPD-Mitglied. "Aber bestimmt nicht, weil ich mit der Regierungsarbeit so zufrieden wäre", betont er. Sein Herz schlägt links, er steht hinter der sozialdemokratischen Idee der Solidarität. Als die Partei in Umfragen auf 13 Prozent abgesackt war, dachte er: "Jetzt muss ich eintreten." Nicht meckern, mitmachen, das ist sein Motto.

Einen wie ihn, der mit 21 Jahren schon die Kanzlerin in die Enge trieb, kann die SPD hervorragend gebrauchen, findet auch Karl Lauterbach. Ein Parteiamt strebt Jorde aber nicht an - "zumindest nicht gezielt", sagt er. Geplant war allerdings auch nicht sein furioser Auftritt in der Wahlarena. Er hatte dem ARD-Team nur zwei kurze Fragen an Merkel geschickt: "Was wollen Sie konkret gegen den Pflegenotstand tun? Wollen Sie einen verbindlichen Personalschlüssel einführen?". Dann nahm die Sache ihren Lauf.

Viel Zeit fürs Rampenlicht wird Jorde in den nächsten Monaten nicht haben. Im Juni stehen die Abschlussprüfungen für seine Pflegeausbildung an, und die hätten es in sich. Und dann? „Pflege studieren und zugleich weiter in der Pflegepraxis arbeiten.“