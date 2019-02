Osnabrück. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den Mobilitätsmarkt freier gestalten und bisherige Hürden für private Fahrdienste beseitigen.Taxiunternehmen laufen Sturm gegen den Vorstoß.

Der Vorschlag des Verkehrsministeriums wird die Position privater Fahrdienste wie des US-amerikanischen Unternehmen Uber auf dem deutschen Mobilitätsmarkt stärken. Den ersten Schritt zur Liberalisierung des Marktes gab es 2013. Seitdem dürfen Fernbuslinien wie Flixbus, Fahrgäste in Konkurrenz zur Bahn in Deutschland befördern. Wird der neue Vorstoß des Ministeriums umgesetzt, könnte das die Unterschiede zwischen Taxen und Mietwagen aufheben und den Markt nachhaltig verändern.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Taxen und Mietwagen?

Taxen sind – so wie Busse und Bahnen – ein Teil des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland. Damit unterliegen sie der Beförderungspflicht. Taxifahrer müssen also jede Fahrt annehmen, egal wie kurz und unwirtschaftlich sie ist. Da die Taxiunternehmen unter behördlicher Aufsicht stehen, bestimmen sie ihre Preise nicht selbst. In Osnabrück beispielsweise werden die Tarife vom Stadtrat festgelegt.

„Private Fahrdienste können dagegen frei über ihre Preise entscheiden und auch Fahrten ablehnen“, erklärt Gunther Zimmermann von der niedersächsischen Fachvereinigung Taxi und Mietwagen (GVN). Darüber hinaus legen die Privatanbieter ihre Fahrzeiten selbst fest. „Im Gegensatz zu den Taxlern müssen die Unternehmen also gar nicht in Zeiten mit wenig Kunden wie nachts fahren“, sagt Zimmermann.

Warum sind private Fahrdienste dann nicht schon viel stärker vertreten?

Bisher sorgte die gesetzliche Rückkehrpflicht für Mietwagen für einen ausgeglichenen Konkurrenzkampf. Nach dieser Regelung müssen Mietwagen nach jeder Kundenfahrt zu ihrem Hauptstandort zurückkehren, bevor sie einen weiteren Passagier befördern. Außerdem ist es den Mietwagen-Unternehmen im Vergleich zu den Taxifahrern nicht erlaubt, an festgelegten Plätzen wie vor Flughäfen und Bahnhöfen auf Aufträge zu warten. Auch unterwegs Kunden einzusammeln, war den privaten Dienstleistern bisher verboten. Scheuer plant nun einige dieser Regeln kippen. Vor allem die Abschaffung der Rückkehrpflicht sorgt bei den Taxlern für Aufregung.

Warum soll die Rückkehrpflicht abgeschafft werden?

Nach Meinung des Verkehrsministeriums seien die bisher verpflichtenden Leerfahrten der Mietwagen eine Umweltbelastung, die sich vermeiden lässt. Die moderne Technik könne dies problemlos verhindern. Kunden könnten Fahrdienste schnell und zuverlässig per App bestellen, und seien somit flexibler.

Warum demonstrieren die Taxifahrer gegen das Vorhaben?

„Wir sehen eine Katastrophe auf uns zukommen“, sagt GVN-Geschäftsführer Zimmermann. Der Wettbewerb werde am Ende zu Gunsten der Mietwagen ausfallen. Während sich Taxen an feste Tarife halten müssen, sei es Privatanbietern nach der Liberalisierung möglich, zu Stoßzeiten hohe Preise zu verlangen und an anderer Stelle mit Rabatten zu locken. Da sich Mietwagen ohne die Rückkehrpflicht überall bereithalten dürfen, seien die Taxi-Unternehmen in Zukunft kaum noch konkurrenzfähig.

Welche Probleme sieht die Taxi-Vereinigung für Kunden?

„Die Flexibilität wird nicht – wie von der Politik beabsichtigt – erhöht, sondern eingeschränkt“, sagt Zimmermann. Gerade die Beförderungsmöglichkeiten in der Nacht würden sich auf Dauer verschlechtern. „Private Anbieter konzentrieren sich auf finanziell attraktive Fahrzeiten“, vermutet Zimmermann. Er befürchtet, dass viele Taxler in die Mietwagen-Branche wechseln könnten. Die Kunden würden dann die Zeche zahlen.