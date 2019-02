Die Demokratin Nancy Pelosi (r.), Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, und US-Präsident Donald Trump. Foto: dpa/Carolyn Kaster

Washington. Trumps Notstandserklärung untergrabe die Gewaltenteilung in dem Land, schrieb Nancy Pelosi, Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, in einem Brief. Mit einer Resolution soll diese angefochten werden. Die Initiative solle an diesem Freitag eingebracht werden, damit bis Mitte März darüber abgestimmt werden könne