Gipfel im Vatikan: Einzigartig und überfällig

Osnabrück. Im Vatikan treffen sich 190 Kirchenvertreter, um über Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal zu beraten. Die Erwartungen sind groß, wahrscheinlich zu hoch. Ein Kommentar.

Das Gipfeltreffen der Kirchenoberen im Vatikan ist ebenso einzigartig wie überfällig: einzigartig, weil es die erste derartige Konferenz zum Thema sexueller Missbrauch in der Geschichte der katholischen Kirche ist; und überfällig, weil schon seit Jahrzehnten über Missbrauch und sexualisierte Gewalt in kirchlichen Institutionen berichtet wird, Geschehen ist aber erschreckend wenig. Stattdessen wurden Straftaten vertuscht, verleugnet und begünstigt. Tiefer konnte die Kirche kaum stürzen.

Umso wichtiger ist es, jetzt endlich eine Wende einzuleiten. Ein großes Problem ist freilich, dass in großen Teilen der Weltkirche immer noch nicht offen über Missbrauchsfälle diskutiert wird. Papst Franziskus will deshalb nach eigenen Angaben das Bewusstsein der Bischöfe für den Kindesmissbrauch schärfen. Mit anderen Worten: Vielerorts steht die Aufarbeitung noch am Anfang. Allzu große Erwartungen an den Gipfel verbieten sich deshalb - so gerne Franziskus und andere auch ins große Rad der Kirchengeschichte greifen möchten.

Wichtigste Erkenntnis muss und sollte in jedem Fall sein, dass die sexuelle Gewalt, der weltweit Zehntausende zum Opfer gefallen sind, nicht wie ein Tsunami über die Kirche gekommen ist, sondern sich in ihr selbst entwickelt hat. Unter anderem das Zölibat, männerbündische Machtstrukturen und Intransparenz haben Missbrauch begünstigt. Dass der Gipfel im Vatikan grundlegende Reformen beschließt, ist aber nicht vorgesehen. Weitere werden folgen müssen.