Es muss noch viel passieren, bis Carsharing wirklich interessant wird

Osnabrück. Carsharing wird immer beliebter - aber ein Massenphänomen ist es nicht. Das hat seine Gründe. Denn viele Hoffnungen kann das Leihauto nicht erfüllen. Mehrere Dinge müssen sich ändern.

Vollmundige Worte vom Boom der Carsharing-Branche klingen gut und schön. Ein Blick dahinter zeigt aber: Auch wenn die Branche wächst, ist sie immer noch ein Nischenmarkt. Gut 2,5 Millionen registrierte Kunden gibt es. Gemessen an 46 Millionen Autobesitzern und der noch größeren Zahl an Fahrern ist das eher bescheiden. Das Modell konnte viele Menschen bisher nicht überzeugen. Man darf sich nichts vormachen: Das Auto zu teilen, ist nach wie vor eher eine hippe Idee für Großstädte und für kurze Strecken. Das liegt am Geschäftsangebot.

Modell ist nicht nutzerfreundlich

Denn ein Modell, das wirklich nutzerfreundlich ist und über eine Kurzstrecke oder einen Tagesausflug hinausgeht, ist noch nicht in Sicht. Oft lohnt es für den Kunden mehr, gleich einen klassischen Mietwagen zu nehmen. Mit Carsharing lässt sich kaum Geld verdienen.

Hoffnungen haben sich nicht erfüllt

Auch andere Hoffnungen kann Carsharing nicht erfüllen. Es reduziert weder den Verkehr noch Staus. Carsharing kann bestenfalls Parkplätze sparen. Damit leistet es nur einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz. Denn gefahren wird genau so viel wie zuvor – nur eben nicht im eigenen Auto. Oft ersetzt es sogar das Rad, den Bus oder die Bahn, weil es eben bequemer ist. Carsharing kann auch ein Einstieg ins Autofahren sein, weil die Probefahrt mit dem Carsharing-Smart so schön war.

Das Modell wird sich nur durchsetzen können, wenn es viel mehr Standorte und günstige Angebote gibt. Dass es an die Stelle von Privatautos treten wird, ist aber nicht zu erwarten.