Berlin. Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Sozialbetrug bringen den Staat um Milliarden. Zugleich werden zahllose Menschen ausgebeutet. Und die meisten Vergehen bleiben im Dunkeln. Finanzminister Olaf Scholz will jetzt "das Licht anmachen". Hintergründe zum "Gesetz für mehr Ordnung und Fairness auf dem Arbeitsmarkt":

Welche Dimension hat der Betrug? Allein in den vergangenen zwei Jahren wurden Schäden in Höhe von knapp zwei Milliarden Euro aufgedeckt, erklärte Scholz bei der Vorstellung seines am Mittwoch vom Kabinett angenommenen Gesetzentwurfes. Allerdings ist das nur die Spitze des Eisbergs. Neben dem Ausfall an Steuern oder zu viel gezahlten Sozialabgaben leiden ehrliche Unternehmen unter der illegalen Konkurrenz und werden Männer, aber auch Frauen und Kinder Opfer von Menschenhandel und Geschäftemacherei, wie Familienministerin Franziska Giffey betonte.



Wo setzt Scholz an? Die Zoll-Sondereinheit "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" (FKS) wird personell aufgestockt und erhält neue Kompetenzen. In der aktuellen Finanzplanung ist bereits ein Aufwuchs von heute 7.900 auf mehr als 10.000 Mitarbeiter im Jahr 2026 vorgesehen. Durch die Ausweitung der Aufgaben müssten laut Scholz noch einmal 3.500 Stellen hinzukommen. Kostenpunkt: 460 Millionen Euro pro Jahr. Das Gesetz soll in diesem Jahr vom Bundestag verabschiedet werden.

Was bringt die Stärkung der FKS konkret? Den Fahndern soll es künftig erlaubt sein, schon bei Verdacht auf Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit und Menschenhandel zu ermitteln und die Polizeiarbeit zu ergänzen. Für die Unterbringung von nach Deutschland entsandten Arbeitern werden neue Standards geschaffen, damit diese nicht mehr in "Matratzenlagern" oder "Schrottimmobilien" untergebracht werden können. Um organisierten Banden auf die Spur zu kommen, darf die FKS die Kommunikation von Verdächtigen anzapfen und gegen das Ausstellen von Scheinrechnungen oder das Vorenthalten von Lohn vorgehen. Auch Ermittlungen gegen online oder per Briefkastenfirma organisierte illegale Beschäftigung werden vereinfacht.

Nimmt die Regierung auch den "Arbeiter-Strich" ins Visier? Das Anheuern von Tagelöhnern, die sich - zumeist an Ausfallstraßen größerer Städte - für Hungerlöhne für Arbeiten auf Baustellen oder im Transportgewerbe anbieten, war bislang kaum zu ahnden: Eingriffe waren nur möglich, wenn Tagelöhner bei der illegalen Beschäftigung erwischt wurden. Künftig reicht die Anbahnung solcher Geschäfte aus.

Wie soll der Sozialbetrug durch EU-Ausländer verhindert werden? Vor allem zwei Tricks werden derzeit angewandt: Scheinselbständigkeit oder Scheinarbeitsverträge, mit denen Schlepperbanden nach Deutschland gebrachte EU-Ausländer ausstatten. Mit den fingierten Papieren werden Kindergeld oder Aufstockerleistungen beantragt. Künftige wird das Kindergeld in den ersten drei Monaten nur ausgezahlt, wenn inländische Einkünfte nachgewiesen werden. Überdies darf der Zoll bei Kontrollen nach Hinweisen auf Kindergeldbetrug suchen und diese an die Familienkassen, Jobcenter und Ausländerbehörden weitergeben.