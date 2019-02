Konsequenter Grenzschutz in der EU verläuft zu schleppend

Herausforderung für die EU: Afrikaner erklimmen immer wieder den Grenzzaun, der die spanische Exklave Ceuta von Marokko trennt. Foto: Antonio Sempere/dpa/EFE

Osnabrück. Hysterie ist in der Politik niemals ein guter Ratgeber. Deshalb ist es so wichtig, dass die europäische Grenzschutzagentur alljährlich Zahlen zum illegalen Grenzübertritt in die EU samt einer Risikoanalyse vorlegt.