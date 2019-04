Hamburg/Berlin. Seit dem 10. März 2017 gibt es Cannabis auf Rezept – und die Nachfrage steigt. Ist bald auch eine komplette Legalisierung möglich? Wir haben bei den drogen- und gesundheitspolitischen Sprechern von CDU/CSU, SPD, Grünen, AfD, Linke und FDP nachgefragt. Und auch in der Bevölkerung gibt es eine Tendenz.

Seit zwei Jahren gibt es in Deutschland Cannabis auf Rezept – und die Nachfrage steigt: 2018 gaben Apotheken rund 145.000 Einheiten cannabishaltiger Zubereitungen und unverarbeiteter Blüten auf Basis von etwa 95.000 Rezepten zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung ab. Das sind mehr als dreimal so viele wie in den knapp zehn Monaten von der Freigabe im März 2017 bis Ende 2017: Damals wurden 27.000 Rezepte und 44.000 Einheiten registriert. Das zeigen Zahlen der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

Die Daten legten nahe, dass deutlich mehr Patienten mit medizinischem Cannabis versorgt würden als vor zwei Jahren, so Andreas Kiefer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts und Präsident der Bundesapothekerkammer, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Aber wir wissen nicht, ob inzwischen alle Patienten, die von medizinischem Cannabis profitieren könnten, Zugang dazu haben."

Apotheken gaben laut der Angaben zudem mehr als 53.000 Packungen Fertigarzneien mit Cannabis-Stoffen ab, ein Drittel mehr als 2017 (39.500). Daten zur Zahl der Cannabis-Patienten gebe es nicht, so der Verband. Auch seien keine Angaben zu Rezepten von Privatpatienten möglich, die noch dazukämen. Die Interessensvertretung Hanfverband geht aktuell von 50.000 bis 60.000 Privat- und Kassenpatienten aus.

Hatten einst nur rund 1000 Kranke eine Ausnahmegenehmigung, können Ärzte Cannabis seit dem 10. März 2017 mit genauer Begründung frei verschreiben. Die Wirkstoffe von Cannabis können Schmerzen bei Krebserkrankungen, Übelkeit nach Chemotherapien oder Spastiken bei Multipler Sklerose lindern. Teils ist die medizinische Wirksamkeit aber umstritten.

Komplette Legalisierung in Deutschland?

Dennoch wird die Frage immer wieder laut, ob bald auch eine komplette Legalisierung von Cannabis in Deutschland möglich ist. Immer mehr US-Bundesstaaten erlauben es mittlerweile, seit 2014 ist es in Uruguay legal und im vergangenem Oktober hat auch Kanada als erste Industrienation den freien Konsum von Cannabis vollständig legalisiert. Seitdem dürfen dort Erwachsene ab 18 oder 19 Jahren dort je nach Wohnort bis zu 30 Gramm Marihuana kaufen, bei sich haben und rauchen, ebenso ist der private Anbau für den persönlichen Gebrauch in den meisten Regionen erlaubt.

Auch Kanada hatte 2001 zunächst nur den Konsum von Cannabis zu medizinischen Zwecken erlaubt, mit der kompletten Freigabe erhofft sich die Regierung, den Schwarzmarkt lahmzulegen, hinzu kommen Steuereinnahmen. Und auch weitere Länder planen diesbezüglich Gesetzesänderungen – eine Cannabis-Freigabe für medizinische Zwecke oder auch die vollständige Legalisierung von Verkauf und Konsum. Zudem hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen kürzlich eine Neuklassifizierung von Cannabis empfohlen, die insbesondere die medizinische Nutzung von Cannabis erleichtern würde.

Anzeige Anzeige

Weiterlesen: Cannabis, Marihuana und Hasch: In diesen Ländern ist kiffen legal



Wie sieht also der aktuelle Stand in Deutschland aus? Während Kritiker der Legalisierung vor gesundheitlichen Risiken warnen, steigt auch hierzulande die Zahl der Befürworter einer Legalisierung. Das geht aus einer vom Hanfverband in Auftrag gegebenen und vom Umfrageinstitut Infratest Dimap durchgeführten Studie hervor. Wie aber stehen die aktuellen gesundheits- und drogenpolitischen Sprecher der im Bundestag vertretenen Parteien zu dem Thema? Wir haben nachgefragt:

CDU/CSU: Medizinischer Einsatz "in engen Grenzen sinnvoll"

"Wir sind grundsätzlich gegen die Legalisierung von Cannabis", sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger, der im Auftrag von Karin Maag, der gesundheitspolitischen Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, antwortet. "Cannabis ist keine harmlose Substanz, wie es gerne behauptet wird. Daher darf es auch keine Legalisierung zum reinen Privatvergnügen geben."

Der 32-Jährige argumentiert mit möglichen kognitiven Einschränkungen sowie negativen Auswirkungen auf die Lungenfunktion, das Herz-Kreislauf-System oder die Hirnstruktur durch den Konsum von Cannabis. "Zudem sind die psychosozialen Folgen und psychotischen Störungen nicht zu unterschätzen."



Dennoch sei zumindest der medizinische Einsatz von Cannabis aus seiner Sicht "in engen Grenzen sinnvoll". Gleichzeitig müsse dieser noch näher erforscht werden. "Cannabis ist für die medizinische Anwendung gedacht. Wir nutzen also das Potenzial, ohne die Gesundheit der Menschen aufs Spiel zu setzen."

SPD: "Die bisherige Verbotspolitik ist gescheitert"

"Ich bedauere es ausdrücklich, dass manche öffentliche Debatte um das Thema Cannabis entweder mit ideologischen Scheuklappen oder auch mitunter unsachlich bis leichtfertig geführt wird", sagt Sabine Dittmar, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. "Für mich ist ganz klar, es hat sich in unserer Gesellschaft etwas beim Thema Cannabis verändert, worauf wir als Politik reagieren müssen."

Zwar berge Cannabis "ähnlich wie legale Drogen ein nicht unerhebliches Sucht- und Gesundheitsrisiko", so Dittmar, weswegen der Konsum auch "nicht auf die leichte Schulter genommen werden" sollte. Dennoch müsse der stetige Anstieg des Konsums zur Kenntnis genommen werden.

"Wenn wir verantwortungsvoll handeln wollen, müssen wir uns eingestehen, dass die bisherige Verbotspolitik gescheitert ist. Es kommt darauf an, dass wir die Konsumentinnen und Konsumenten aus der Illegalität holen, um diejenigen zu erreichen, die gegebenenfalls Hilfe benötigen und damit wird einen effektiven Jugendschutz organisieren können."

Dittmar spricht sich deswegen für eine aufgeschlossene Haltung aus, die eine Entkriminalisierung von Endkonsumenten zum Ziel hat. "Mit Blick auf andere Staaten und deren Umgang mit Cannabis ist meine Einschätzung: Es wird zunächst darauf ankommen, hier im eigenen Land Vertrauen zu schaffen und eigene Erfahrungen zum Beispiel auch durch Modellprojekte mit einer regulierten Abgabe für Erwachsene zu sammeln. Anders wird es uns wohl nicht gelingen, eine wirklich sachliche Debatte zu diesem Thema zu führen."

Die Grünen: "Legalisierung in Kanada ist ein Vorbild für Deutschland"

Für eine Drogenpolitik, die auf Prävention statt Repression sowie auf Entkriminalisierung statt Verbote setzt, stehen die Grünen. "Ich setze mich für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis ein", sagt Kirsten Kappert-Gonther, drogenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. "Es geht mir darum, den Gesundheitsschutz und den Jugendschutz zu verbessern, denn viele Probleme werden durch die Prohibitionspolitik verstärkt. Die Kriminalisierung schadet mehr als sie nützt. Die Legalisierung in Kanada ist ein Vorbild für Deutschland."

Kappert-Gonther hat mit ihrer Fraktion 2015 den Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes in den Bundestag eingebracht. Darin wird ein Konzept für den Handel, Anbau und Konsum von Cannabis vorgelegt, nach dem Cannabis in entsprechenden Fachgeschäften an Volljährige Menschen verkauft werden darf. "Im Gesetz wird ein THC-Grenzwert für den Straßenverkehr und ein Modell für die Steuergesetzgebung festgelegt", so Kappert-Gonther.

Die kontrollierte Abgabe bringe den Handel mit Cannabis unter staatliche Kontrolle und trockne so den Schwarzmarkt aus. "Auf dem Schwarzmarkt fragt niemand nach dem Ausweis. Gerade weil Cannabis für Jugendliche gefährlich sein kann, setze ich mich für einen Paradigmenwechsel ein. Gesundheits- und Jugendschutz stehen dabei an erster Stelle. Die Konsumierenden sollen wissen, was sie kaufen und wie stark es ist." Legales Cannabis müsse klar deklariert und der THC-Gehalt auf den ersten Blick sichtbar sein. "Gefährliche Streckmittel wie Haarspray, Blei oder auch zugesetzte synthetische Cannabinoide würden der Vergangenheit angehören. Die Befürworter der Prohibition nehmen eine unnötige Gesundheitsgefährdung der Konsumierenden in Kauf."

AfD: "Dealer würden auf härtere Drogen ausweichen"

Ebenso wie die Unionsparteien lehnt die AfD die Legalisierung von Cannabis grundsätzlich ab. "Dies betrifft selbstverständlich nur die Freigabe des Suchtstoffes als Droge außerhalb medizinischer Anwendungsbereiche", sagt Axel Gehrke, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Die psychoaktiven Substanzen könnten insbesondere Jugendliche im Reifeprozess erheblich gefährden, "und zwar umso mehr, je jünger diese sind und natürlich, je mehr sie konsumieren." Entscheidend sei aus seiner Sicht aber, dass bei sehr jungen Menschen, von zwölf bis 16 Jahren, bereits geringe Mengen zu Persönlichkeitsstörungen führen könnten, die sich im Lebensverlauf nach weiteren Genuss der Substanz auch regelmäßig manifestieren würden.

Es sei "nicht sinnvoll, wissend um die Gefährlichkeit, eine weitere Droge zuzulassen", so Gehrke. Auch halte er nichts von den Argumenten, den Schwarzmarkt durch eine Legalisierung auszutrocknen und dem Staat so Steuereinnahmen zu verschaffen. Da der Entwurf des Cannabiskontrollgesetzes vorsieht, die Droge lediglich an über 18-Jährige zu verkaufen, sei laut Gehrke die "wichtigste Konsumentengruppe" ausgeschlossen. "Also blieben diese Schwarzmärkte auch im Falle der Legalisierung von Cannabis bestehen für die, die durch das Gesetz vom legalen Gebrauch ausgeschlossen sind und für die, die sich die teuren legalen Drogen gar nicht leisten können. Letztere werden sich auf dem Schwarzmarkt für billigere und damit schlechtere Ware entscheiden." Zudem vermutet er, dass die Dealer nach einer Legalisierung auf härtere Drogen ausweichen und die Situation somit noch weiter verschärfen würden.

Die Linke: "Die gesundheitlichen Risiken würden sinken"

"Die Linke steht für eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland", sagt Niema Movassat, drogenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. "Natürlich wollen wir Cannabis nicht verharmlosen, aber wir sehen ganz klar, dass die Vorteile einer Regulierung überwiegen." Trotzdem stelle die Legalisierung auch einen Drahtseilakt dar – Cannabiskonsumenten ihre Selbstbestimmung zuzugestehen und andererseits dabei die Entwicklung von problematischen Konsummustern nicht zu fördern, sagt er.

Wenn das gelingen sollte, komme es nach Movassats Meinung auch zu keiner Zunahme von Cannabisabhängigkeit oder -missbrauch. "Denn die Legalisierung hat gesundheitliche Vorteile: Konsumenten könnten sich bewusst für ein Produkt entscheiden – über dessen Inhaltsstoffe und Wirkstoffgehalt sie informiert sind. Die gesundheitlichen Risiken sinken, wenn Cannabis mit einem niedrigen THC-Gehalt und ohne Verunreinigungen durch Streckmittel konsumiert wird."

Außerdem würde das aktuelle Verbot eine gute Präventionsarbeit sowie eine frühzeitige Intervention bei der Entstehung eines problematischen Konsumverhaltens erschweren. "Nur wer keine Angst vor strafrechtlicher Verfolgung haben muss, wird sich frühzeitig Hilfe suchen. Nur ein offener Umgang mit Drogen kann präventiv zu einem verantwortungsvollen Konsum mit diesen beitragen."

Bei der Umsetzung der Legalisierung sollte man nach Ansicht der Linken auf mögliche Nachteile oder Risiken reagieren – indem Cannabis reguliert wird. Erreichen will die Partei das über sogenannte "Social Cannabis Clubs", die nur von erwachsenen Mitgliedern betreten werden können. "Außerdem muss es ein striktes Werbeverbot geben – wobei dies für alle legalen Drogen gelten sollte."

FDP: "Konsumenten vor giftiger Mischware schützen"

Die FDP fordert eine Genehmigung für Modellprojekte, um eine kontrollierte Freigabe von Cannabis als Genussmittel zu erforschen. "Damit der Konsument vor giftiger Mischware geschützt wird, sollte die Abgabe in Apotheken oder lizenzierten Shops erfolgen. Erst danach kann darüber nachgedacht werden, auf welche Art und Weise Cannabis flächendeckend verfügbar sein sollte", sagt Christine Aschenberg-Dugnus, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag.

Auch der Anbau von Medizinalcannabis in Deutschland sei aus ihrer Sicht notwendig, um die entsprechende Versorgung dauerhaft zu sichern. Dazu müsse die bislang ausgeschriebene Menge dringend erhöht werden. "Für Patienten, die ihre Beschwerden mit der Nutzung von Cannabisprodukten lindern können, ist das Cannabisgesetz von 2017 eine große Erleichterung", so Aschenberg-Dugnus. Zudem könne sich der Anbau von Medizinalcannabis aus deutscher Qualität könnte künftig zu einem interessanten Exportprodukt entwickeln.

"Ziel muss es sein, die Verbreitung von Cannabis zu kontrollieren und dadurch den Gesundheits- und Jugendschutz in der Bevölkerung zu verbessern. Um die Kosten zu minimieren, sprechen wir uns zudem für eine Einigung zwischen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und dem Apothekerverband aus. Denn die aktuelle Prüfung jeder einzelnen Cannabisblüte durch die Apotheken, lässt die Kosten explodieren. Zudem würden wir uns standardisierte Cannabis-Medikamente wünschen, die einfach in der Packung verkauft werden können.

Drogenbeauftragte: "Legalisierung wäre das völlig falsche Signal"

Marlene Mortler (CSU), Drogenbeauftragte der Bundesregierung, spricht sich wie ihre Partei gegen die Legalisierung von Cannabis aus. "Das wäre das völlig falsche Signal", sagt sie, "eine Kapitulation vor dem eigentlichen Problem"

Wer Cannabis für ein ungefährliches Lifestyle-Accessoire halte, übersehe laut Mortler, wie viele Menschen deswegen ernste Schwierigkeiten bekämen. "Cannabiskonsumierende sind diejenigen, die aufgrund illegaler Drogen am häufigsten eine Suchtberatung aufsuchen." Zudem weist auch sie auf die möglichen gesundheitlichen Schäden insbesondere für junge Menschen hin. "Darüber hinaus haben wir schon genug Probleme mit den legalen Drogen wie Alkohol und Tabak. Ich will jedenfalls nicht tatenlos zusehen, wie die Zahl der kiffenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen weiter wächst. Und dafür müssen wir weiterhin eine klare Haltung haben und 'Nein' zur Legalisierung sagen.“



Hanfverband: "Deutliche Entwicklungen in eine positive Richtung"

Trotz einer ablehnenden Haltung einzelner Parteien zeigt sich der Hanfverband optimistisch, dass eine Legalisierung von Cannabis auch in Deutschland auf absehbare Zeit möglich ist. "Das hängt primär davon ab, wie viele Menschen sich für die Legalisierung einsetzen", sagt Florian Rister, stellvertretender Geschäftsführer des Interessenverbandes. "Wenn Hunderttausende in Deutschland aufstehen und einfordern, dass legalisiert wird und nicht mehr akzeptieren, dass sie oder ihre Freunde und Bekannten für den Besitz von ein bisschen Cannabis kriminalisiert werden, dann kann das sehr schnell gehen."

Weiterlesen: Legalisierung von Cannabis soll dem Staat knapp 2,7 Milliarden Euro bringen

Daran ändere für ihn auch die über Jahre unveränderte Position der Unionsparteien nichts. "Die CDU hat sich auch über Jahrzehnte vehement gegen den Atomausstieg gewehrt, gegen die Abschaffung der Wehrpflicht oder die Homo-Ehe. In allen drei Fällen ging es dann doch zügig, als klar war, dass die Mehrheiten in der Bevölkerung eindeutig sind. Wir beobachten in den letzten Jahren deutliche Entwicklungen in eine positive Richtung."

Laut den jüngsten Umfragen sprechen sich aktuell 46 Prozent der Bundesbürger dafür aus, Cannabis für Volljährige frei zugänglich zu machen. So viele wie nie zuvor.