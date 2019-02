Osnabrück. Die AfD im Bundestag will verhindern, dass der Staat die Kosten für sogenannte Flüchtlingsbürgschaften übernimmt. Die Fraktion hat einen entsprechenden Antrag unter dem Titel „Flüchtlingsbürgen zur Kasse bitten – Erstattungsforderungen durchsetzen“ in den Bundestag eingebracht.

Ende Januar hatten sich Bundesregierung und mehrere Bundesländer sich darauf geeinigt, die Kosten zu übernehmen und die Bürgen damit zu entlasten – allerdings nicht generell, sondern nach vorheriger Prüfung. Es geht um einen zweistelligen Millionenbetrag.

Alle Bundesländer bis auf Bayern hatten auf dem Höhepunkt des Bürgerkrieges in Syrien Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge gestartet. Voraussetzung für eine Aufnahme war eine Bürgschaft etwa durch in Deutschland lebende Verwandte oder Dritte. Diese verpflichteten sich damit, für etwaige Sozialleistungen aufzukommen. (Weiterlesen: Flüchtlingsbürgen im Norden sollen mindestens 13 Millionen zahlen)

Besonders viele Fälle in Niedersachsen

In einzelnen Ländern wie etwa Niedersachsen wurde stark für derartige Programme geworben. Vielen Bürgen war aber offenbar nicht klar, welche Kosten auf sie zukommen. Sie wurden nicht ausreichend oder gar falsch beraten, stellten zwischenzeitlich auch diverse Gerichte fest. Der Bund hatte frühzeitig gewarnt.

Jobcenter verschickten in der Folge Kostenbescheide an die Bürgen. Allein in Niedersachsen ergingen fast 1000 Bescheide mit einer Gesamtsumme von etwa 10 Millionen Euro. Das Innenministerium geht mittlerweile von einer Gesamtsumme von 15 Millionen Euro aus. In Einzelfällen forderte der Staat fünfstellige Beträge von Bürgen. Die Betroffenen fürchteten den finanziellen Ruin. Nach zähen Verhandlungen verständigten sich Bund sowie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen darauf, die Bürgschaftskosten zu teilen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius erklärte damals laut Pressemitteilung seines Hauses:

„Zu einer Erstattungspflicht durch die Bürgen wird es jetzt grundsätzlich nicht mehr kommen.“

Auf Anfrage der AfD stellte das zuständige Bundesarbeitsministerium jetzt klar: „Ob die Verpflichtungsgeber zur Erstattung herangezogen werden, werden die Jobcenter jeweils nach Prüfung des Einzelfalls entscheiden.“ Es lasse sich derzeit nicht absehen, wie viele Bürgen tatsächlich glimpflich davonkämen.



Falsch beraten? Keine Kosten

Das Ministerium konkretisierte auf Anfrage unserer Redaktion: Mit einer Entlastung könnten Bürgen rechnen, die nachweislich falsch beraten worden seien oder in Fällen, in denen Landesbehörden in Erlassen falsch kommuniziert hätten. Ebenfalls nicht zahlen sollen Betroffene, bei denen die Behörden vor Abgabe der Bürgschaft nicht überprüft hatten, ob sie die Kosten überhaupt tragen können. Alles in allem werden die Kriterien wohl auf die allermeisten Bürgen zumindest in Niedersachsen zutreffen. Davon geht auch das Innenministerium in Niedersachsen aus.

Unklar ist, wie es in anderen Bundesländern ausschaut. So ergingen beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern 22 Bescheide in Höhe von etwa 210.000 Euro und damit etwas mehr als in Bremen, wo es 15 Bescheide in Höhe von 140.000 Euro waren.

Zahlreiche Bescheide im Norden

Im Vergleich zu beispielsweise Hamburg ist das wenig: In der Hansestadt fordern die Jobcenter insgesamt mehr als eine Million Euro von 89 Bürgern, in Schleswig-Holstein sind es 1,5 Millionen Euro verteilt auf 170 Bescheide. In diesen Fällen trägt bislang der Bund die angefallenen Kosten alleine. (Weiterlesen: Flüchtlingsbürgen im Norden sollen mindestens 13 Millionen zahlen)

Das Bundesarbeitsministerium erklärte, die Bundesagentur für Arbeit werde eine entsprechende Weisung ausarbeiten. Anhand derer sollen die Jobcenter nachvollziehen können, ob die Bürgen zahlen müssen oder nicht. Wer bereits gezahlt hat, soll nachträglich eine Überprüfung beantragen können. Im Zweifelsfall bekommt er Geld zurück. Das Vorgehen soll auch für die Jobcenter in kommunaler Trägerschaft gelten.