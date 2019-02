Trump will Rosen zum neuen Vize-Justizminister küren MEC öffnen

Noch ist Jeffrey Rosen stellvertretender Verkehrsminister. Foto: Department of Transportation/AP

Washington. US-Präsident Donald Trump will den konservativen Juristen Jeffrey Rosen zum neuen Vize-Justizminister und damit zum Nachfolger von Rod Rosenstein machen. Das kündigte das Weiße Haus am Dienstag (Ortszeit) an.