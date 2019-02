Durfte die katholische Kirche einem Chefarzt wegen seiner ausschließlich standesamtlichen Trauung kündigen? Darüber entscheidet das BAG. Foto: Frank Leonhardt/dpa

Erfurt. Nach Scheidung und zweiter Hochzeit die fristlose Kündigung – so erging es dem Chefarzt eines katholischen Krankenhauses in Düsseldorf. Seine Kündigungsschutzklage könnte den Sonderstatus der Kirchen als Arbeitgeber nun weiter verändern. Das Bundesarbeitsgericht steht am Mittwoch vor einer heiklen Entscheidung.