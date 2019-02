Hamburg. Nicht nur in der politischen Kommunikation und im Medienkonsum begegnet uns Framing. Auch im Alltag lassen wir uns ständig von sprachlich manipulierenden Botschaften leiten.

Manipuliert die ARD mit internen Sprachregeln ihr Publikum? Gegen diesen Vorwurf muss sich der öffentlich-rechtliche Sender derzeit behaupten. Grund ist ein geleaktes "Framing-Handbuch" für ARD-Mitarbeiter, das empfiehlt, Fakten mit moralischen Argumenten zu kommunizieren. Das sogenannte Framing ist umstritten, da es an Manipulation (bewusste Beeinflussung) erinnert. Kommunikationswissenschaftler betonen dagegen, dass der Mensch Framing braucht, um Informationen zu begreifen.

Doch was steckt hinter dem Fachbegriff? Framing ist ein sprachliches Werkzeug, mit dem ein Akteur beeinflussen kann, wie seine Botschaft aufgenommen wird. Ein "Frame" (englisch für Rahmen) verleiht einem Begriff oder einer Aussage einen Bedeutungsrahmen. Politiker, Werbetexter und Journalisten nutzen solche strategischen Formulierungen, um bei den Empfängern gezielt eine Wirkung auszulösen.



Framing in der politischen Kommunikation

Zum Beispiel erweckt der Frame "Steuerlast" den Eindruck, von den Abgaben erdrückt zu werden. Wer diesen Begriff wählt, gibt dem Thema "Steuer" einen negativen Dreh. Warum machen das Politiker und Medien gelegentlich? Ein Grund kann sein, dass sie durch das Framing einen Aspekt des Steuerthemas betonen, oder es in einen bestimmten Kontext einordnen möchten. Zum Beispiel lassen sich an den Frame, Steuern wirken erdrückend, gut Argumente für Steuererleichterungen knüpfen – auch ein Frame, der aber sprachlich gegenteilig wirkt. Die Botschaft, hier gibt es ein Problem und hier ist die Lösung, wird dem Publikum so per Framing anschaulich vermittelt.

Ob Framing tatsächlich das Denken des Empfängers manipuliert, hängt von seinem Vorwissen und den persönlichen Einstellungen ab. Je nachdem kann er auf moralisch-ideologische Frames zustimmend oder ablehnend reagieren, oder aber sie bewusst ignorieren und sich auf den Fakt dahinter konzentrieren.

Framing in der Werbung

Wer sich Frames merkt, sie vielleicht sogar in seinen Wortschatz aufnimmt, ruft sie dann bei passenden Reizwörtern automatisch ab. Framing kann aber nicht nur die Wahrnehmung von Informationen beeinflussen, sondern auch die Entscheidungsfindung. Das weiß auch die Werbebranche, wie Satiriker Jan Böhmermann in der ARD-Framing-Debatte anmerkt:

Marketingspezialisten nutzen es aus, dass der Betrachter ihrer Werbung sich oft von emotional gedeuteten – "geframeten" – Informationen leiten lässt, statt rational zu entscheiden.

Zum Beispiel wird die Kaufentscheidung maßgeblich davon beeinflusst, wie ein Produkt angeboten wird. Studien zufolge greifen Kunden eher zu, wenn ein Produkt damit wirbt, 99 Prozent natürlichen Ursprungs zu sein, als wenn darauf steht "enthält 1 Prozent chemisch hergestellte Stoffe". Die Vorteile eines Produkts mittels Framing hervorstellen und gewinnbringend zu einer Marke zu stilisieren, ist ein Hauptgeschäft der PR- und Marketingbranche.

Einige bekannte Frames

Runkfunkbeitrag statt Rundfunkgebühren: Die öffentlich-rechtlichen Sender haben die Umbenennung der GEZ-Gebühren in Rundfunkbeitrag befürwortet. Denn schwingt beim Begriff "Gebühren" ein gewisser Bezahlzwang mit, deutet der Begriff "Beitrag" auf Gemeinnützigkeit hin. Das passt eher zum Selbstverständnis der Sender, erklärte jüngst die ARD-Generalsekretärin.



Flüchtlingsflut, Flüchtlingswelle: Flut oder Welle sind bedrohlich klingende Wörter. Wer den Zuzug von Ausländern sprachlich damit verknüpft, transportiert einen moralischen Subtext gleich mit.

Fake News: Erfolgreich ist der Frame "Fake News", der auf US-Präsident Donald Trump zurückgeht. Er nutzt den Begriff, um pauschal Medien zu beschimpfen und unterstellt ihnen damit, "fake" zu sein, also absichtlich falsch zu berichten. Indem viele Medien den Begriff aufgreifen – meist in Verbindung mit Gegenargumenten – stärken sie jedoch das Framing in den Köpfen. Denn Framing festigt sich durch Wiederholung, selbst wenn es im gleichen Satz argumentativ wiederlegt wird.

Judenumsiedlungen: Die Propaganda im Nationalsozialismus bediente sich mehreren Frames, zum Beispiel wurden die Deportationen in Vernichtungslager harmlos "Umsiedlungen" genannt.

Verwöhnaroma: Durchweg angenehm mutet der bekannte Werbeframe für den Kaffee von Jacobs Krönung an. Die Bewerbung "mit dem Verwöhnaroma" wirkt wie ein Grundversprechen, das viele Kunden nach jahrzehntelangem Werbekonsum automatisch mit dem Markennamen verbinden.

Klimawandel: Der Frame hat sich sowohl bei Naturschützern als auch bei Klimaskeptikern eingebürgert. Er suggeriert einen natürlichen Prozess, der Kritikern zufolge wichtige Komponenten der Entwicklung ausschließt. Für treffender halten sie die Frames "Klimakrise" oder "Überhitzung der Erde", die im Vergleich eine dringlichere Botschaft transportieren.

