Warum die Grünen so erfolgreich sind

Osnabrück. Die Grünen sind klar die dominierende Kraft bei jungen Menschen, besonders bei Schülern und Studenten. Doch ihr Rückhalt wächst auch über die Generationsgrenzen hinweg. Viel spricht deshalb dafür, dass die guten Umfragewerte der Partei nicht nur ein Zwischenhoch markieren, sondern ein nachhaltiges Wachstum dokumentieren. Ein Kommentar.

Es gibt viele Gründe für den Höhenflug der Grünen: die Schwäche von Union und SPD, die eigene Geschlossenheit, vor allem aber ihre Stärke bei wichtigen Zukunftsthemen. Während Umwelt- und Klimaschutz bei anderen Parteien, speziell den regierenden, aktuell nur eine nachgeordnete Rolle spielen, sind die Grünen diesen Kernanliegen stets treu geblieben – und profitieren jetzt davon.

Dass vor allem junge Leute die Konsequenz der Grünen honorieren, liegt in der Natur der Sache. Schließlich geht es - ähnlich wie in anderen zentralen Fragen wie der Bildung - unmittelbar um ihre Zukunft. Unzählige Generationen haben Raubbau an der Natur betrieben und tun es weiterhin. Welch fatale Folgen das haben wird, hat allzu lange nur eine Minderheit interessiert.

Heutige und künftige Generationen können sich eine solch sorglose Haltung nicht mehr leisten. Die Verschmutzung von Luft und Wasser, der massenhafte Verlust von Wäldern und fruchtbaren Böden – all das sind schwere Hypotheken, zumal die Weltbevölkerung weiter stark wachsen dürfte, die Erde also künftig noch sehr viel mehr Menschen ernähren muss.

Die Grünen haben die Zusammenhänge als eine der ersten Parteien verstanden und thematisiert. Da sie es zudem geschafft haben, das Image einer Verbotspartei abzustreifen, erreichen sie heute auch Teile der bürgerlichen Mitte. Damit gibt es eine breite Basis für einen weiteren Aufschwung der Grünen – über alle Altersgrenzen hinweg.